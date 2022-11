Vijf wintersport-stationwagens voor minder dan €10.000

Voor tal van Nederlanders nadert de wintersportvakantie. Hoewel SUV's tegenwoordig ook volop van de partij zijn, is van oudsher de stationwagen de ideale auto om mee die kant op te gaan. Zeker als hij ook nog eens vierwielaangedreven is. We leggen je een aantal interessante gebruikte opties voor.

Natuurlijk kun je, als je een ruime auto zoekt voor de wintersportvakantie, naar tal van SUV's kijken, maar wie het liever iets 'traditioneler' aanpakt, heeft ook keuze genoeg. Een stationwagen biedt vaak ook meer dan voldoende en is in sommige gevallen zelfs praktischer dan een SUV. Doe er dan ook nog eens vierwielaandrijving bij, voor als je net wat weerbaarder wilt zijn in slecht begaanbare winterse uithoeken, en je bent er helemaal klaar voor. Althans, zorg natuurlijk wel even voor goede winterbanden. We nemen €10.000 als bovengrens, want het moet allemaal wel een beetje betaalbaar blijven. Een wintersportvakantie is al duur genoeg. Er is onder de €10.000 zat te vinden, de goedkoopste auto die we je voorschotelen kost zelfs nog geen €2.000.

Subaru Legacy 2.0 - 2000 - €1.999

De goedkoopste auto uit dit rijtje is deze Subaru Legacy. Natuurlijk kon Subaru niet ontbreken, het is immers ook het best vertegenwoordigde merk als we deze zoekopdracht loslaten op ons occasionaanbod. Er zijn dan ook zat duurdere en nieuwere Legacy's en Outbacks te vinden, mocht je deze toch wat te eenvoudig en verouderd vinden. Toch kun je er aardig gerust van uitgaan dat ook deze Legacy je nog prima naar je winterse bestemming zal brengen. Je hoeft je voor het geld ook niet al te druk te maken over eventueel butsjes als je toch ergens een glijdertje maakt, of al te panisch te doen over vlekken in het interieur na een avondje après-ski. Hij lust alleen zelf ook wel een slokje.

Update: deze Legacy was kennelijk zo aantrekkelijk dat-ie inmiddels al verkocht is. Wellicht is deze wat duurdere maar ook een generatie nieuwere Outback een interessant alternatief.

BMW 330xD - 2002 - €2.999

Rijd je er liever iets moderner en flitsender bij en wil je vooral bergen met koppel? Dan is deze BMW 330xD Touring mogelijk een goede optie. Hij hoeft maar €1.000 meer op te leveren dan de Legacy en dat maakt het toch een interessant alternatief. Ondanks zijn beul van een dieselmotor is-ie zuiniger dan de Legacy en de zakkende dieselprijzen drukken de kosten verder. Het is alleen wel een auto waarvan we ons afvragen of hij ook voor de langere termijn nog voor plezier zal zorgen. Hoewel er zo te zien wel wat onderhoudshistorie aanwezig is, gaat het om een geïmporteerd exemplaar die in de afgelopen vier jaar al drie eigenaren versleet. Dat spreekt dan weer niet echt voor 'm. Maar hé, je kunt het erop gokken en 'm eventueel na de vakantie weer uitzwaaien.

Opel Insignia 4x4 - 2009 - €6.250

We maken even een sprong in leeftijd én prijs. Deze Opel Insignia is maar liefst zeven jaar nieuwer dan de BMW en moet ook zo'n €3.000 meer opleveren. Dat zie je er ook wel aan af, want de Insignia ziet er voor zijn leeftijd nog altijd best modern uit. De prijs is ook gunstig voor deze versie en dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat ook deze Insignia zijn leven niet alleen in Nederland heeft doorgebracht. Hij werd in 2018 geïmporteerd, daarna wisselde hij in korte tijd al wel enkele keren van eigenaar. Misschien dat die er ook vooral in de winter even behoefte aan hadden? Of er waren euvels, dat kan natuurlijk ook. De auto heeft volgens de aanbieder net echter groot onderhoud achter de rug waarbij ook de turbo is vervangen, dus die gaf kennelijk problemen. Een beetje een gok wellicht, maar je zit er voor het geld modern en qua vermogen ruim bemeten mee bij komende winter.

Volvo V70 Cross Country - 2001 - €6.969

Een gedoodverfde kandidaat voor de wintersportvakantie is natuurlijk de Volvo V70 Cross Country, of de XC70, zoals hij later heette. Deze auto is zo ongeveer ontworpen met slecht begaanbare winterse wegen in het achterhoofd. De V70 is van zichzelf al een lekker ruime pakezel en als XC combineer je dat met capabele vierwielaandrijving, extra bodemvrijheid en wat avontuurlijkere aankleding. Je mag er bovendien van uitgaan dat de soepele vijfcilinder en automaat je in alle rust overal brengen waar je heen wilt. De Volvo heeft in ieder geval zijn twee vorige eigenaren relatief lang tot tevredenheid gestemd. Wel is hij natuurlijk inmiddels aardig verouderd en bovendien is het de meest dorstige auto uit dit lijstje. Daar moet je wel mee kunnen leven.

Audi A4 3.0 TDI - 2009 - €9.750

Audi heeft natuurlijk vanwege zijn rally-verleden een naam hoog te houden als het aankomt op vierwielaangedreven auto's, maar deze A4 Avant 3.0 TDI is niet per se een auto die gemaakt is voor het ruigere werk. Het is vooral een stationwagon waarmee je qua uiterlijk nog goed voor de dag kunt komen, al zal hij dankzij zijn vierwielaandrijving en forse dieselmotor ook echt nog wel zijn mannetje staan als de wegen wat spannender worden. Heb je volop grip, dan is het een ronduit snelle auto. Onderweg naar de bestemming kan hij vooral op de autobahn wat dat betreft zijn meerwaarde bewijzen. Belangrijke kanttekening is dat hij voor zijn leeftijd en kilometerstand relatief niet zo duur is en dat de vorige twee eigenaren er niet heel lang trouw aan waren. Addertjes onder het gras? Mogelijk wel. Wil je wat zekerder van je zaak zijn, dan moet je nog iets doorsparen. Zeker als je de Allroad wilt, die toch beduidend meer als een vis in het water is in besneeuwde bergachtige oorden.