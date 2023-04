Vijf tweedehands cabrio's voor tot 5.000 euro

In navolging op ons overzicht van de - tegenwoordig schrikbarend dure - goedkoopste nieuwe cabrio's, presenteren we je een paar alternatieven voor een fractie van de prijs. We doken in ons occasionaanbod met een budget van €5.000 en zetten een vijftal not so usual suspects op een rij. Welke verdient jouw voorkeur?

Wil je jezelf met de zomer op komst graag nestelen in een cabrio en vind je het belangrijk dat je de eerste eigenaar van een auto bent, dan dien je anno 2023 behoorlijk diepe zakken te hebben. De goedkoopste échte cabrio die je momenteel nieuw kunt kopen moet al krap €40.000 euro opleveren, waarna de bedragen al snel nog een stuk hoger worden.

Toch maar een tweedehandsje dan? Ook met 'slechts' €5.000 op zak valt er dan al heel wat te kiezen. In een zee van Renaults Mégane Cabrio en Peugeots 206 CC zochten we enkele alternatieven waarmee je je net wat meer kunt onderscheiden van de rest. Te beginnen met de goedkoopste!

Opel Astra Cabriolet 2.2-16V (2002), €3.450

De zwarte wielen van deze Opel Astra G Cabriolet doen je misschien zeer aan de ogen, maar daar is - zeker gezien de grote hoeveelheid Astra's G die er verkocht zijn - zonder al te veel moeite wel een alternatief voor te vinden. Verder lijkt deze Astra er best puik bij te staan. Veel andere Astra's in het occasionaanbod hebben last van behoorlijk versleten interieurs, maar dat van deze oogt nog fris. Daarbij is de auto voorzien van een automaat, airco en cruise-control voor de betere toertjes op warme dagen. Ook is dit een uitvoering met de 2,2-liter zestienklepper, waardoor-ie gemakkelijk meekomt met het hedendaagse verkeer. Voor net geen 3,5 mille is het de jouwe.

Ford StreetKa 1.6 (2003), €4.500

Voor zo'n €1.000 meer vinden we deze ooit uiterst smaakvol samengestelde Ford StreetKa, die van buiten en van binnen nog behoorlijk wat frisser lijkt dan de Astra. Je koopt weliswaar wat 'minder auto' voor je geld, maar reken erop dat de Ford een stuk lekkerder stuurt. Ook lijkt de StreetKa door zijn strakke vormgeving welhaast 10 jaar jonger dan de Astra, waarvan de koets toch ook al niet door de minste getekend werd. De verkopende partij is op de hoogte van de eventuele roestproblemen van de Ford, maar geeft weer dat dit exemplaar daar geen last van heeft; een bewering die door foto's van de onderkant gestaafd wordt. Rijdt-ie lekker, dan zouden wij het wel aandurven.

Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 (2003), €4.940

Mag het allemaal wel wat weldadiger, dan stellen we je deze Audi A4 Cabriolet voor. Een romige V6-met-automaat en ruim 200 pk zorgen voor de vaart, de elektrisch verstelbare stoelen zitten ongetwijfeld lekkerder dan die van de Ka of Astra en de chique samenstelling van de buitenkant geeft ook de buitenwereld het idee dat je wat geld over had. Dat mag ook wel, want de veel zwaardere en dorstiger Audi met eveneens een veel hogere kilometerstand zal je op jaarbasis flink wat meer kosten, maar daar krijg je dan ook wat voor terug. Reserveer bovendien gerust wat extra geld, want de storingsgevoeligheid van de traploze Multitronic maakt elke dag een klein beetje spannend. Durf je dat niet aan? Ga dan voor een handgeschakelde open A4, óf een versie met quattro. Dan heeft de automaatversie namelijk een reguliere automaat, maar uiteraard is de auto dan ook nog zwaarder.

Toyota Paseo 1.5i GT Cabriolet (1998), €4.999

Maak je liever een 'veiliger' keuze, neem dan een kijkje naar deze Toyota Paseo. Voor Toyota-techniek uit de jaren 90 met een relatief maagdelijke kilometerstand wordt ook 25 jaar later vaak nog een behoorlijk bedrag gevraagd, maar daar staat in dit geval dan ook een knalrode cabrio tegenover. Aan luxezaken als een airco of cruise-control ontbreekt het je in de Paseo, maar hij komt wel uit een tijdperk waarin je een airbag kon verwachten - en die zit er dan ook op. Verder lijkt de Toyota er voor zijn leeftijd behoorlijk strak en in originele staat bij te staan, waardoor we verwachten dat je hier niet snel een buil aan zult vallen.

Peugeot 205 1.4i CJ (1988), €4.950

Indien het wel wat karakteristieker mag dan een jaren-90-Japanner, klik dan hier. Dan stuit je namelijk op een Peugeot 205 Cabrio met net aan drie knoppen op het dashboard, een handbediende choke, originele wieldopjes, oranje knipperlichten en een lekker mediterraan lakje: wit. In dit rijtje is de 205 het kaalst en op €49 na tóch het duurst. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, laten we maar zeggen. Zelfs voor een kleine €5.000 koop je tegenwoordig geen snaarstrakke 205 Cabrio meer, maar de joie de vivre die van het tafereeltje afspat als je met een zonnebril op je neus in deze Peugeot voorbijrijdt laat zich lastig in euro's uitdrukken. Voor wie heel wat anders zoekt dan een dikke Audi of een wellicht wat al te degelijke Opel.