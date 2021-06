Vijf ruime vakantieauto's voor minder dan 5.000 euro

De zomervakantie staat voor velen weer voor de deur! Misschien heb je al een auto voor de deur staan die perfect is om met het hele gezin mee op vakantie te gaan, maar wat nou als je nog op zoek bent naar een niet al te prijzige maar goede pakezel? Uiteraard helpen we je graag een handje.

Als je met de auto op vakantie gaat, komen er vaak dezelfde eisen voorbij. De auto moet ruim en comfortabel zijn, airconditioning en een trekhaak hebben. Ook is het fijn als-ie niet al 30 wereldreizen achter de rug heeft, dus het liefst eentje met een beetje een frisse kilometerstand (< 150.000 km) die ook niet té oud is (2005 >). Tenslotte is een wat potentere motor waarmee de auto ook nog aardig wat kan trekken vaak geen overbodige luxe. Gooi al die eisen op een hoop en je komt stiekem nog best een breed scala aan modellen tegen. Voor een vraagprijs van onder de € 5.000 kwamen we onder meer dit interessante vijftal tegen.

Voor de uitstraling hoef je de auto's in dit lijstje niet per se uit te zoeken, blijkt direct al wel bij de goedkoopste van het vijftal, deze Kia Carens. Maar goed, daar gaat het dan ook even niet om. Aan zo'n Carens heb je namelijk voor betrekkelijk weinig geld wel gewoon een goede, aardig ruime en van alle gewenste luxe voorziene vakantieauto. Dit exemplaar heeft de 2,0-liter benzinemotor er heeft er pas 130.000 km op zitten. Gezien de betrouwbaarheid van moderne Kia's zal het, zeker met zo 'weinig' ervaring, vast allemaal nog solide aanvoelen. Dat schept vertrouwen als je een lange reis voor de boeg hebt.

Wie in de afgelopen 20 jaar wel eens een campingparkeerplaats is opgereden, had kunnen vermoeden dat er een treffen was van de Nederlandse Opel Zafira-club (als die bestond). Zeker de eerste en tweede generaties van de Zafira werden bij bosjes verkocht en hebben menig gezin naar zonniger oorden gebracht, niet zelden met een caravan erachter. We spreken dan wel in de verleden tijd, maar de Zafira is echt nog lang niet uitgespeeld. Zeker dit exemplaar niet, want deze Opel heeft er pas 136.000 km op zitten. Met de 2,2-liter benzinemotor is het één van de krachtigste Zafira's en dat is natuurlijk wel lekker als je er wat achter hangt.

Een rijtje vakantieauto's is niet compleet zonder een Franse inzending. Onze zoekopdracht leverde onder meer een hele rits Renaults Scènic op, maar dan zouden wij wat betrouwbaarheid betreft toch eerder voor de Citroën C4 Picasso gaan. Ook oogt de Citroën toch nog wel wat frisser dan de tweede generatie Scénic waarover we het dan hebben. Dit exemplaar met de 1.8 benzinemotor heeft alles wat je nodig hebt voor een geriefelijke reis naar de camping met het hele gezin, een bult bagage en eventueel ook een kar of caravan erachter. Wil je liever iets meer ruimte, dan is er uiteraard de Grand C4 Picasso nog. Blijft in beide gevallen liever wel weg bij de 1.6 THP.

Deze Toyota Verso illustreert perfect het hoge 'functie boven vorm'-gehalte van dit lijstje. Als je op zoek bent naar een auto die gewoon precies doet wat je ervan vraagt, die in een relatief compact formaat toch erg veel ruimte herbergt en die bovendien ook aanvoelt als een auto waarmee je nog zes keer de wereld rond kunt, dan is dit de ideale optie. De Verso, in dit geval de 1.6 VVT-i, is sterk in al zijn bescheidenheid. Mocht deze je iets té bescheiden zijn, dan kun je ook nog voor de 1.8 gaan en ook dan kan er niet veel mis gaan. Let wel op: de 2.2 D-4D moet je juist weer mijden als de pest.

Tenslotte is er deze Ford C-Max. De jongste én de duurste auto uit het rijtje, maar vanwege zijn vrij strakke lijnenspel oogt-ie misschien ook nog het beste. Dit is de ideale vakantieauto voor wie naast een comfortabel en praktisch vervoersmiddel ook zoekt naar een auto die nog enigszins leuk is om te rijden, al blijft dat in deze categorie allemaal relatief. Met de 1.8 heeft deze C-Max genoeg in huis voor een vlotte rit richting de camping, ook als er iets achter hangt. Een enorme pakezel is het echter niet, maar goed, dat geldt in dit rijtje eigenlijk alleen maar voor de Zafira. Overigens kun je natuurlijk ook nog voor een andere Ford gaan, zoals een S-Max, Galaxy, of deze Mondeo Wagon van een jaartje eerder.

Overigens geldt in het algemeen dat stationwagons ook perfecte vakantieauto's kunnen zijn. Dan zit je vaak wel in iets hogere prijscategorie te zoeken, of kom je ze onder de € 5.000 juist tegen met wat hogere kilometerstand en/of leeftijd. Dat is het afwegen waard.