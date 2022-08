Vijf Opel OPC's uit het occasion-aanbod

In een niet zo ver verleden had Opel van vrijwel ieder model een gepeperde OPC-variant in de showroom staan. Das war einmal... of toch niet? Mark Adams, de designbaas van Opel, hintte in een interview op de komst van een sportieve versie van de Astra-e, de op stapel staande volledig elektrische versie van de Astra. Voordat het zover is, heb je in het occasion-aanbod aardig wat keuze uit gebruikte sportieve OPC-modellen. We zetten er een aantal voor je op een rijtje.

Opel Zafira OPC - €5.450

Een MPV sportief? Als het aan Opel ligt wel. De eerste Zafira was namelijk ook als OPC te krijgen, te herkennen aan de grote luchtinlaat in de voorbumper, uitgeklopte spatborden en grote uitlaat onder de achterbumper. De Zafira B OPC had daar zelfs twee uitlaten. Een 'sleeper' kun je deze 192 pk sterke Zafira OPC met zijn sportieve accenten en felle kleur niet echt noemen, maar desondanks zullen maar weinig mensen verwachten dat je in 8,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h optrekt. Pas bij 220 km/h is de koek op. Een leukere auto voor een vakantie met een groot gezin is haast niet denkbaar!

Opel Meriva OPC - €4.299

Wie dacht dat het bij de Zafira OPC ophield als het gaat om sportieve MPV's, heeft het mis. Ook de kleinere Meriva - een auto die vooral populair was onder de oudere medemens - was leverbaar als OPC. De OPC-behandeling voor de Meriva had ongeveer dezelfde ingrediënten als bij de Zafira: een voorbumper met grote luchtinlaat, uitgeklopte spatborden en een achterbumper met een trapeziumvormig uitlaatsierstuk. Als bonus kreeg de Meriva OPC ook een dakspoiler mee. Met een vermogen van 180 pk was hij iets minder ruim bedeeld dan de Zafira, maar toch kan hij in 8,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h accelereren. De topsnelheid ligt met 222 km/h iets hoger. Opel leverde de Meriva OPC nooit origineel in Nederland, dus alle exemplaren die je hier aantreft zijn grijs geïmporteerd. Daarmee blijft het in ieder geval een zeer zeldzame verschijning!

Opel Corsa OPC - €9.900

Van de MPV's stappen we over op een auto waar je wél een sportieve versie van zou verwachten. OPC ging in 2007 voor het eerst aan de slag met de Corsa en maakte er maar meteen wat moois van. De Corsa kreeg een 1.6 viercilinder turbomotor met 192 pk onder de kap. Die krachtbron zorgde ervoor dat de compacte hatchback aardig vooruit kon komen. De Corsa OPC had ook 12 pk extra ten opzichte van zijn voornaamste concurrent: de Polo GTI. Ten opzichte van de reguliere Corsa's is de OPC niet te missen. De sportieve versie heeft een behoorlijke spoilerlip onder de voorbumper en aan de achterkant valt de driehoekige centraal geplaatste uitlaat direct op. Dit exemplaar komt uit 2011, heeft een krappe 150.000 kilometer op de klok staan en mag voor net iets minder dan 10 mille mee.

Opel Astra OPC - €16.400

De grote broer van de Corsa OPC is natuurlijk de Astra OPC. In 1999 was de Astra G na de Vectra één van de eerste Opels die het Opel Performance Center onder handen nam. In de jaren daarna was de Astra een vaste waarde in het OPC-gamma, met de Astra J als het laatste model. 'Heftig' is de juiste term om de dik 280 pk sterke Astra OPC te omschrijven. De 2.0 viercilinder turbo onder de kap laat al dat vermogen los op de voorwielen. Hoewel dat de Astra OPC enigszins lastig te temmen maakt, is hij wel tot behoorlijke prestaties in staat. Zo kan hij in 6 seconden van 0 naar 100 km/h accelereren en is de rek er pas uit bij 250 km/h. Dit geïmporteerde exemplaar is uitgevoerd in de voor OPC kenmerkende kleur blauw, een kleur die ook terugkomt in de kuipstoelen in het interieur. Voor €16.400 mag je 'm meenemen.

Opel Insignia OPC - €24.990

We sluiten dit artikel passend af met de krachtigste productieauto die OPC tot op heden voortbracht: de Insignia OPC. Als enige auto in dit lijstje heeft de Insignia meer dan vier cilinders: de 2.8 V6 levert een vermogen van 325 pk. Ondanks dat extra vermogen en de vierwielaandrijving is de Insignia OPC op papier niet zo snel als de Astra OPC: deze Insignia doet dankzij zijn automaat namelijk 6,6 seconden over de sprint van 0 naar 100 km/h en topt eveneens bij 250 km/h. De handgeschakelde versie was wel even snel als de Astra. Opel leverde de Insignia OPC als sedan en als de getoonde 'Sports Tourer'. Dit exemplaar heeft nog geen ton op de klok en mag mee voor net geen 25 mille.