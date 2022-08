Vijf occasions voor de doe-het-zelver

Van de Citroën CX staan vandaag de dag nog maar weinig exemplaren te koop. Als je ze al vindt, ben je vaak minimaal 8 mille kwijt. Deze CX is met zijn vraagprijs van €950 een stuk goedkoper, maar dan moet er uiteraard nog wel zat aan gebeuren. De rode carrosserie ziet er afgezien van een paar krokante randjes gelukkig nog redelijk oké uit, de hardheid van de bodem kan afgaand op de foto's helaas niet beoordeeld worden. Gezien de vraagprijs vrezen we wat dat betreft voor het ergste. Ook mist het linker achterraam, dus daar zal je als klusser nog achteraan moeten. Het interieur lijkt er wat erger aan toe dan de buitenkant, met name de bestuurdersstoel kan wel een opknapbeurt gebruiken. Wie herstelt deze CX weer naar zijn oude glorie?

Iets duurder (qua aanschaf althans) wordt het met deze door Bertone ontworpen Volvo 262 Coupé. Hij heeft volgens de verkoper 311.000 kilometer op de klok staan en dat is aan de staat van de 42 jaar oude Zweed zeker te zien. De koplamp linksvoor ontbreekt en ook de roestduivel sloeg op een aantal plekken reeds toe. Met name achter de achterruit is veel roest te vinden. Ook lijkt de lak niet meer in een al te beste conditie te zijn. In het interieur ziet het beige meubilair er voorin nog opvallend goed uit, maar onder het dashboard ligt een hele brij aan bedrading open. De staat van de motor is niet bekend. Wel lust de 2.7 zescilinder ook lpg.

Helaas, dit is niet dé 300 SL, maar de SL van generatie R129. Dit exemplaar komt uit 1991 en staat sinds 2001 op Nederlands kenteken. Van 2002 tot 2011 is de SL in bezit geweest van een particuliere eigenaar, maar inmiddels is hij alweer elf jaar in handen van een autobedrijf. Op de foto's ziet hij er niet eens heel slecht uit, alleen de Mercedes-ster in de grille heeft wat aandacht nodig. R129 SL's worden steeds meer waard, dus wellicht kan het lonen om deze auto op te knappen. Helaas vermeldt de verkoper niets over de staat van de techniek, dus het is niet ondenkbaar dat er toch nog wat addertjes onder het gras zitten. Hij zal vast niet voor niets zo lang bij een bedrijf staan.

Nog niet heel lang geleden kon je voor 10 mille een nette Porsche 928 kopen. Das war einmal, maar dat betekent niet dat je met dat budget geheel kansloos bent. Deze handgeschakelde 928 4.5 uit 1979 staat te koop voor net onder de 10 mille en is volgens de verkopende partij nog 'hard'. Wel kan hij een likje verf gebruiken, want de donkerbruine lak bladdert er al aardig af. Binnenin de 928 is het dashboard wat verkleurd, maar het leer op de stoelen ziet er nog prima uit. In de motorruimte zien we op de foto's ook geen gekke dingen, al hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat er geen problemen zijn.

Bijna 25 mille voor een auto die op het oog aardig verrot lijkt. Dat is veel geld, of toch niet? De Mustang Fastback uit de jaren 60 is inmiddels een iconische klassieker en zeker als ze de originele motor nog hebben, zijn ze veel geld waard. Deze auto heeft zijn oorspronkelijke 'A-code' 4.7 V8 nog, die op papier een vermogen levert van 225 pk. Om deze auto weer in zijn oude glorie te herstellen, ben je zijn aanschafprijs waarschijnlijk nog een keer kwijt. Op de interieurfoto's kun je zo door de vloer van de auto naar de grond kijken, dus in het vernieuwen van de bodem gaat vermoedelijk het meeste werk zitten. Ook vanbuiten ziet de carrosserie er niet te best uit en in het interieur lijkt het alsof iemand het tapijt uit zijn woonkamer over de middenconsole heeft gedrapeerd. Als je bereid bent om de benodigde bloed, zweet en tranen erin te steken, heb je wel een fantastische klassieker op de oprit staan.