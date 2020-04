Vijf moderne MPV's voor minder dan 5.000 euro

De MPV is op sterven na dood. Op de markt voor nieuwe auto's, welteverstaan. Het is een carrosserievorm die door vrijwel alle fabrikanten vaarwel wordt of al is gezegd. Zo liet Volkswagen vorige week bijvoorbeeld nog weten dat het doek hier valt voor de ooit zo succesvolle Touran . Toch in de markt voor een ruimtewonder op wielen en was een gloednieuw exemplaar je sowieso al veel te duur? Dan zit hier misschien wel iets voor je tussen.

Ford S-Max

De Ford S-Max is (net als grote broer Galaxy) niet meer nieuw te krijgen in Nederland, maar wordt nog steeds gebouwd. De tweede generatie van de S-Max krijgt er binnenkort zelfs een hybride-variant bij om op de markten waar je er nog wél eentje nieuw kunt kopen aantrekkelijk te blijven. Als tweedehands exemplaar zijn ze hier in Nederland nog altijd wel behoorlijk in trek. Niet gek, want ondanks het feit dat de S-Max alweer 14 jaar onder ons is, oogt het ontwerp nog altijd best fris. Dat de huidige S-Max nog altijd sterk lijkt op de eerste, illustreert dat des te meer. Toch zijn de oudste exemplaren al flink gekelderd in waarde, dus rijd je er voor minder dan €5.000 al eentje. Zoals dit 11 jaar oude exemplaar, bijvoorbeeld. Wie nog wat meer ruimte nodig heeft, kan voor datzelfde geld natuurlijk ook naar de Galaxy kijken.

Renault Scénic

Een al net zo fris ogende MPV is de Renault Scénic van de derde generatie. De vorige generatie van Renault's succesvolle MPV is qua uiterlijk weliswaar niet zo'n excentriekeling als de huidige Scénic, maar de vraag is of je dat moet willen als je voor een MPV in de markt bent. Het feit blijft dat je inmiddels voor minder dan €5.000 dit nog altijd best moderne ruimtewonder op je oprit kunt parkeren. Qua betrouwbaarheid zat het bij de derde Scènic allemaal ook al wat meer snor dan bij diens voorganger. Afschrijven deden ze echter nog steeds prima en dus heb je bijvoorbeeld dit exemplaar uit 2010 al voor nog geen €4.000!

Citroën C4 Picasso

Met de Xsara Picasso wist Citroën zowel veel klanten te trekken als veel mensen op de kast te jagen. De C4 Picasso kwam iets minder als een bom binnen toen de Fransen daar in 2007 het doek vanaf trokken en het ontwerp is behoorlijk prima op leeftijd gekomen. Je ziet ze nog regelmatig en ook op de occasionmarkt is de C4 Picasso breed vertegenwoordigd. Inmiddels duiken de oudere exemplaren ook al onder de €5.000, ook als Grand Picasso. Wel is het opletten geblazen met de oudere THP-benzinemotoren, die staan niet bepaald als al te betrouwbaar te boek.

Opel Zafira

Uiteraard kan in dit rijtje de Opel Zafira niet ontbreken. De eerste generatie bracht een enorme hoeveelheid Nederlandse gezinnen van A naar B en ook de tweede vond hier in Nederland gretig afzet. Weliswaar iets minder dan de oer-Zafira, maar nog altijd genoeg om een flinke stempel te drukken op het tweedehands MPV-aanbod. De dieselts zijn misschien niet de meest veilige keuze, maar er is ook genoeg aanbod qua benzineversies. Dat begint al bij de niet al te potente 1.6, maar gelukkig is er ook de wat vaker gekozen 1.8 nog. Is dat nog niet genoeg, dan kun je kijken naar de Zafira met de 150 pk sterke 2.2, zoals deze die heeft.

Volkswagen Touran

Eerder kwam de Volkswagen Touran al even ter sprake, want net als bij een paar van de hierboven genoemde auto's houdt het ook voor de Touran op in Nederland. De eerste generatie van de Touran ging maar liefst twaalf jaar mee (dankzij een paar bijpuntsessies), dus is er behoorlijk wat tweedehands aanbod. Onder de €5.000 treffen we vooral veel pre-facelift-Tourans, maar er zijn er ook al diverse te vinden mét de kenmerkende chromen grille. Dan heb je alleen wel de vroege 1.4 TSI in de neus en laat dat nou net een blok zijn waar je eigenlijk liever met een grote boog omheen loopt. Een iets oudere (dus pre-facelift) is wat dat betreft aan te raden. Die zijn wat goedkoper, maar als het alsnog richting de €5.000 mag kosten, kun je bijvoorbeeld naar een wat dikker uitgevoerde versie als deze kijken.

Er is meer

Ongetwijfeld mis je nog een aantal bekende en voor de hand liggende namen. Wat te denken van de (soms grotere) Renault Espace, Volkswagen Sharan, Chrysler Voyager, Mazda 5, Peugeot 807, of juist kleinere MPV's als de Opel Meriva, Ford C-Max en de Nissan Note. Allemaal verkrijgbaar voor minder dan €5.000. Soms nog vrij nieuw, soms (heel) oud. Er is natuurlijk nog veel meer, het is maar net wat je zoekt, maar voor een betrekkelijk beperkt budget kun je er in ieder geval dus al netjes én ruim bij rijden.