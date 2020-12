Vijf klassiekers met een elektrische aandrijflijn

Voor klassiekerliefhebbers is het in de tijd van de opmars van de EV veelal een prangende vraag: hoe lang duurt het nog voordat overheden het rijden met brandstofauto's gaan verbieden? Een aantal merken en kleinere bedrijven speelt op dat mogelijke toekomstscenario in door klassiekers een elektrische aandrijflijn mee te geven.

De onderstaande projecten zijn waarschijnlijk behoorlijk polariserend. De één vindt het geweldig, de ander haalt er zijn neus voor op. Een elektrische klassieker kent zowel voordelen als nadelen. Eén van de voordelen is dat de betrouwbaarheid er in de meeste gevallen op vooruitgaat en een elektrische aandrijflijn minder onderhoudsintensief is, maar tegelijkertijd haalt het voor sommigen ook weer een flink deel van de charme van het rijden met een klassieker weg. Of het rijden op fossiele brandstoffen in de toekomst verboden wordt, is ongewis. Het zou voor de hand liggen dat de wetgever in ieder geval een uitzondering maakt voor klassiekers. Hoe dan ook, dit zijn vijf klassieke auto's die hun kracht voortaan uit een accu putten.

Jaguar E-type Zero

De Jaguar E-type is één van de meest iconische auto's ooit gebouwd. Jaguar nam in 2017 een E-type Series 1.5 en bikte de zescilinder lijnmotor eruit. Daarvoor in de plaats kwam een elektromotor met een vermogen van 300 pk, gevoed door een accupakket met een capaciteit van 40 kWh. Die combinatie weegt volgens Jaguar evenveel als de originele verbrandingsmotor, waardoor de balans van de auto onveranderd bleef. De theoretische actieradius bedraagt 275 kilometer en volgens de informatie van Jaguar moeten de nieuwe elektrospieren van de oude roofkat hem in staat stellen om in 5,5 seconden naar de 100 km/h te sprinten. Eind vorig jaar trok Jaguar echter de stekker uit het project. Leuk weetje: De Brite prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle reden tijdens hun bruiloft rond in een E-type Zero.

Aston Martin Heritage EV Concept

Aston Martin volgde een vergelijkbare aanpak als Jaguar en lepelde in 2018 een elektrische aandrijflijn in een DB6 MkII Volante uit 1970. Aston Martin Works, de tak die eveneens verantwoordelijk is voor de 'continuation cars', was verantwoordelijk voor de ombouw. Van de Heritage EV Concept zijn geen gedetailleerde specificaties bekend, anders dan dat de elektrische aandrijflijn op de originele bevestigingspunten voor de motor en versnellingsbak is geschroefd. Dat betekent dat Aston Martin de originele aandrijflijn eventueel weer terug kan zetten, mocht de eigenaar toch spijt krijgen. Bij Aston Martin gingen de orderboeken voor de elektrische ombouw in 2019 open.

Chevrolet Blazer-E

De Chevrolet Blazer-E is een showmodel dat dient als een proefopstelling voor het eCrate-pakket van Chevrolet. Onder deze naam biedt het merk een kant-en-klaar ombouwpakket aan voor eigenaren die hun klassieke Chevy van stroom willen voorzien. In het geval van de Blazer heeft de oorspronkelijke 6,5-liter V8 van 177 pk plaats moeten maken voor de 200 pk en 360 Nm sterke elektromotor uit de Chevrolet Bolt. In de laadruimte plaatste men een accupakket van 60 kWh. Verder ziet de Blazer er nog steeds zo uit als in 1977. De originele meters werken zelfs samen met zijn nieuwe elektrohart, waardoor de benzinemeter voortaan het batterijpercentage laat zien.

Morgan Plus E

Deze elektrische conversie gaat wat verder terug. In 2012 bracht Morgan een omgebouwde Plus 8 mee naar de Salon van Genève om te peilen of er interesse zou zijn voor een Morgan op stroom. Strikt genomen is de Plus 8 natuurlijk geen klassieker, maar hij is wel gebouwd volgens een traditioneel recept. De Plus E heeft een elektromotor met 95 pk en 300 Nm onder zijn dubbele motorkap liggen. Het vermogen is allerminst indrukwekkend, maar het is wel uniek dat Morgan een handgeschakelde vijfbak toepast in de Plus E! Het kwam echter niet tot het productiestadium. Nu, 8 jaar na dato, heeft Morgan nog steeds geen EV in haar aanbod. Het traditionele merk broedt echter wel ergens op.

Porsche 912 Blitz (Schmidt)

Porsche heeft zelf nog geen elektrische variant van de 911 op de markt gebracht. Porsche-specialist Schmidt uit Oss nam het heft in eigen handen en bouwde de 912 Blitz. Het doel van Schmidt was om nieuwe techniek toe te passen zonder concessies te doen aan de rijbeleving van een klassieke Porsche. Men nam een 912 E als uitgangspunt en de viercilinder boxermotor maakte plaats voor een elektromotor met 138 pk en 235 Nm koppel. Een accupakket van Tesla met een capaciteit van 52 kWh zorgt er volgens Schmidt voor dat je 250 kilometer ver moet kunnen komen op één acculading. Een leuk project van eigen bodem!