Vijf gebruikte Audi's S3 om je vingers bij af te likken

Audi S3 (8L, 2000) - €5.950

Vergeet de drukke en misschien wat schreeuwerige lijnen van de huidige A3: ooit begon het zo heerlijk subtiel. De eerste generatie van de Audi A3 was een bolle blijerd, waarbij een sportieve versie ondanks de duidelijke uiterlijke aankleding nog altijd wat verrassend uit de hoek kon komen. Deze S3 uit 2000 schreeuwt immers niet van 'm af dat-ie stiekem toch ontzettend rap is. En rap, dat is-ie zeker. De befaamde geblazen 1.8 twintigklepper stampt er 210 pk uit en laat dat los op, hoe kan het ook anders, alle vier de wielen. Daarmee schiet deze S3 in 6,9 seconden naar 100 km/h en hij trekt door tot 238 km/h. Hoewel er van deze generatie nog geen RS3 was, is deze S3 niet de 'top of the bill'. Vanaf 2001 werd de S3 immers nog iets krachtiger: 225 pk, waarmee 0,3 seconden sneller 100 km/h op te teller stond. Ook lag de topsnelheid met 243 km/h nog iets hoger.

Audi S3 (8P, 2009) - €17.545

De tweede generatie van de A3 was een schoolvoorbeeld van hoe Audi soms een ontwerp neerzet, om er vervolgens met subtiele wijzigingen in de loop van de levensduur een bijna eindeloze rek in te brengen. Inmiddels is aan deze S3 uit 2009 echt wel af te zien dat het om een wat oudere auto gaat, maar het oogt nog altijd best aardig fris. Het gaat hier om de eerste echte S3 als subtopper, want van deze generatie verscheen immers een jaar later de eerste RS3. Met de S3 kom je niets tekort hoor; de (overigens zeker niet waterdichte) 2.0 TFSI vuurt 265 pk af op de wielen, via de zestraps S Tronic-automaat. Goed voor een 0-100-sprint die in 5,7 seconden achter de rug is. Zoals inmiddels gebruikelijk, werd de topsnelheid op 250 km/h begrensd.

Audi S3 Sportback (8V, 2013) - €23.850

De onlangs afgezwaaide derde generatie van de A3 rekende op den duur af met de driedeurs versie. De vijfdeurs, de Sportback, bleek veruit de populairste variant. Niet verwonderlijk dan ook dat er van deze generatie vooral S3's als Sportback te koop staan. Dan kun je natuurlijk gaan voor een zwarte of een witte, maar dan ben je ondanks het feit dat het een heerlijk scheurmonster is toch wel een beetje anoniem bezig. Nee, neem dan deze blauwe. Een sjieke doch sportieve kleur, gelukkig ook nog keurig vergezeld door chromen accenten. Geen met zwarte accenten overgoten versie, zoals tegenwoordig de 'smaak' lijkt te zijn. 300 pk in de neus, in 5,3 seconden naar 100 km/h en gaan met die hap. Deze is overigens geïmporteerd uit Zwitserland door de eerste eigenaar. Die zal daar waarschijnlijk wel eens een peperdure boete op de mat hebben gehad, want daar houdt de overheid ze niet zo van dit soort snelheidsduivels.

Audi S3 Cabriolet (8V, 2015) - €33.950

Het is deze dagen niet te harden qua hitte, dus dan willen de zoekopdrachten nog wel eens toegespitst worden op open auto's. Gelukkig was de S3 er vanaf de afgelopen generatie ook als Cabriolet! Het moet je ding zijn, maar deze kleurcombinatie van een paars exterieur en een licht lederen interieur is toch best stijlvol? Weer eens wat anders, zullen we maar zeggen. Gewoon lekker die stoffen kap omlaag en uitwaaien maar. Alleen nog hopen dat er iets van je kapsel overblijft als je de 300 paarden loslaat. Als het goed is moet het windscherm achter je hoofd je daarbij helpen.

Audi S3 Limousine (8V, 2016) - €35.950

Audi hield het met de uitgaande S3 niet bij de Sportback en Cabriolet, want ook de Limousine was er als S3. Voor wie een kontje op z'n rappe A3 net even wat mooier vindt, zeg maar. Eerlijk gezegd is de Sportback natuurlijk praktischer, maar als S3 ziet zo'n A3 sedan er toch ook wel lekker uit hoor. Vergeleken met de twee voorgaande S3's is deze weer wat meer 'standaard' om te zien, met z'n zwarte lak en zwart lederen interieur, maar misschien is dat juist wel helemaal je smaak. Het oogt strak in ieder geval en de kans bestaat dat - ook al verklappen de wielen het wel enigszins - sommige mensen steil achterover slaan als ze zien dat je in 5,3 seconden naar 100 km/h speert. Deze heeft immers de 310 pk sterke versie van de 2.0 TFSI onder de kap, want hij stamt van na de facelift van 2016. Het is tegelijk ook de duurste auto van dit lijstje, maar dat mag gezien z'n kilometerstand en bouwjaar geen verrassing heten.