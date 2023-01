'Vijf autofabrikanten geïnteresseerd in Formule 1'

Afgelopen jaar werd er eindelijk een klap gegeven op de nieuwe motorreglementen voor de Formule 1 die in 2026 ingaan. Daarmee moeten de aandrijflijnen eenvoudiger en goedkoper worden, terwijl er meer nadruk op elektrische aandrijving komt te liggen. Die combinatie moet er verder voor zorgen dat het interessanter wordt voor autofabrikanten om deel te nemen aan de Formule 1. Voorlopig lijkt dat zijn vruchten af te werpen. Audi heeft reeds aangekondigd in 2026 toe te treden tot de F1. Het wordt dan motorleverancier voor het nu nog onder Alfa Romeo-vlag opererende team van Sauber. Er zijn echter nog vijf andere fabrikanten die deelname overwegen.

Honda, momenteel op de achtergrond nog betrokken bij Red Bull en AlphaTauri, wil volledig terugkeren en ook Porsche overweegt nog altijd in het F1-avontuur te stappen. Bekende namen dus, maar er is meer volgens Auto, Motor und Sport. Hyundai zit volgens het medium nog altijd aan tafel bij gesprekken over 2026 en ook Ford is nog van de partij. Afgelopen herfst kwamen daarover de eerste geruchten naar buiten, Hyundai en Ford zouden naar verluidt vooral geïnteresseerd zijn in een samenwerking met Red Bull.

Er is nog een naam die tot op heden nog niet werd genoemd: Cadillac. Dat dit GM-merk geïnteresseerd is, is zo mogelijk nog opmerkelijker dan dat Hyundai deelname overweegt. Voor beide fabrikanten zou het een geheel nieuw autosportavontuur zijn, maar voor het Amerikaanse Cadillac is het vooral vanuit Europa opererende F1-circus al helemaal een ver-van-mijn-bed-show. De Formule 1 leeft bovendien van oudsher veel minder in de VS dan in Europa, al is daar sinds de Netflix-serie 'Drive to durvive' wel enige verandering in gekomen. Mogelijk moet het Cadillac in Europa weer meer op de kaart zetten en hangt een F1-deelname samen met een bredere terugkeer naar Europa.