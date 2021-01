Vietnamese Vinfast toont nieuwe modellen

In 2018 presenteerde het toen piepjonge Vietnamese automerk Vinfast zijn eerste twee modellen: de Lux A2.0 en Lux AS2.0. Dit ietwat omslachtig genoemde tweetal deelden niet alleen hun techniek, maar ook grote delen van een koetswerk met de BMW 5-serie en X5 van de vorige generatie. Kort na de marktintroductie van de Lux A2.0 en AS2.00 snuffelde de Fadil voor het eerst aan het daglicht, een Opel Karl waar Vinfast zijn sausje overheen had uitgegoten. De drie eerstgeborenen van Vinfast zijn alleen beschikbaar met benzinemotoren, maar straks heeft het merk ook een stel elektrische auto's in het aanbod. Alle drie de nieuwkomers worden volgens Vinfast volgestopt met software en hardware die autonoom rijden (niveau 2 tot 3) mogelijk moet maken.

VF31

Vanaf mei dit jaar kan de Vietnamese consument namelijk de VF31 bestellen, een volledig elektrische SUV-achtige die volgens Vinfast een regelrechte C-segmenter is. De VF31 gedoopte nieuwkomer komt alleen als EV beschikbaar en krijgt een 116 pk en 190 Nm sterke elektromotor op de vooras. De 4,3 meter lange cross-over heeft een 42 kWh groot accupakket in zijn bodem, goed voor een actieradius van 300 kilometer. De wielbasis van de auto bedraagt 2,61 meter.

VF32

De VF31 is zoals gezegd niet het enige nieuwe model van Vinfast. Het merk opent voor de Vietnamese consument in september dit jaar namelijk de orderboeken van de VF32 en VF33. De VF32 is wat Vinfast omschrijft als een SUV voor in het D-segment. De auto is 4,75 meter lang en heeft een 2,95 meter lange wielbasis. Daarmee valt hij wat formaat betreft in tussen auto's als de X3 en X5 van BMW. De VF31 komt beschikbaar in niet één, maar twee elektrische smaken. De topversie heeft twee elektromotoren die samen 409 pk en 640 Nm sterke zijn, terwijl de minder krachtige variant het met een 204 pk en 320 Nm krachtige elektromotor moet doen. Het accupakket is in alle gevallen 90 kWh groot, goed voor een actieradius van minimaal 504 kilometer. De VF32 krijgt ook een reguliere benzineversie met een 189 pk en 280 Nm sterke 2.0 viercilinder. Mogelijk is deze machine afkomstig van BMW. Voor wie AutoWeek op de voet volgt, is het uiterlijk van de VF31 geen enorme verrassing. Medio vorig jaar publiceerde AutoWeek exclusief een uitgebreide reeks patentplaten waarop de nieuwkomer al uitgebreid te zien was. Destijds vermoedden we al dat we te maken hadden met een elektrisch model en die vermoedens worden vandaag bevestigd.

VF33

De VF33 is de 5,12 meter lange grote broer van de VF32, een regelrechte BMW X5-concurrent dus. De VF33, die een wielbasis van 3,15 meter heeft, komt net als de VF32 beschikbaar als EV. De elektrische VF33 is altijd 409 pk en 640 Nm sterk en heeft daarmee dezelfde aandrijflijn als de krachtigste versie van de VF32. Het accupakket van de elektrische VF33 is met 106 kWh wel een stukje groter dan die van de VF32. De grootste SUV van Vinfast perst minimaal 550 kilometer actieradius uit z'n elektrische longinhoud. Ook deze SUV komt overigens beschikbaar met een benzinemotor, Vinfast zet namelijk ook een 228 pk en 350 Nm sterke 2.0 op de bestellijst.

Europa

Hoewel Vinfast zich aanvankelijk presenteerde als een merk dat alleen op de thuismarkt actief zou zijn, zegt het merk nu dat het de wereldwijde automarkt in het vizier heeft. Het merk spreekt onder meer over komst naar Europa, de Verenigde Staten en Canada. In november 2021 moeten alle drie de modellen ook in Europa beschikbaar zijn. Hoe de toekomstplannen van Vinfast precies handjes en voetjes krijgen, zal nog moeten blijken.