Vierseizoenenband steeds populairder, zomerband verliest tractie bij consument

Inkijkje bij KwikFit

Vierseizoenenbandentest 2025
Lars Krijgsman

All-seasonbanden zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. De winterband, maar vooral de traditionele zomerband hebben daaronder te lijden. Dat blijkt uit cijfers van KwikFit.

Ga je voor vierseizoenenbanden, of toch voor een aparte set zomer- en winterbanden? AutoWeek adviseert altijd om voor een goede set zomerbanden en eventueel winterbanden te gaan. All-seasonbanden zijn om begrijpelijke redenen echter mateloos populair. In de afgelopen zeven jaar is het aandeel all-seasonbanden in de totale bandenverkoop van KwikFit vrijwel verdubbeld. In dezelfde periode van zeven jaar is het aandeel dat zomerbanden in de totale bandenverkoop van het bedrijf hebben juist stevig afgenomen. Het aandeel winterbanden in de bandenverkoop van KwikFit (27 procent) nam in die periode met een bescheiden 2,7 procent af.

“Door zachtere winters en de steeds betere prestaties van all-seasonbanden zijn winterbanden voor automobilisten die weinig kilometers rijden een logische keuze”, zegt Arjan van der Meer, woordvoerder van KwikFit, in een begeleidend schrijven. “Zij reden voorheen vaak op zomerbanden, maar kiezen nu voor het gemak en de veiligheid van één set die het hele jaar door voldoet."

Autobanden soort

Benieuwd naar welke set banden jij het beste onder je auto kunt laten leggen? Kijk dan vooral naar onze uitgebreide bandentests. We nemen vierseizoenenbanden, winterbanden, zomerbanden en zelfs specifiek banden voor EV's en SUV's uitgebreid onder de loep. In onze Autobanden Vergelijker zie je vervolgens waar je ze het voordeligst kunt kopen.

