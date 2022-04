Vier op de tien Nederlanders 'stapt nooit in zelfrijdende auto'

Nederlandse automobilisten lijken niet al te happig op het idee om de eigen stuurmanskunsten volledig aan de kant te schuiven en zich over te geven aan de rijkwaliteiten van slimme software en sensoren. Met name oudere leeftijdsgroepen lijken niet gecharmeerd van het idee de auto volledig het werk te laten doen. 64 procent van de ondervraagde vrouwen van 60 jaar of ouder geeft aan nooit in een zelfrijdende auto te willen stappen. Van de ondervraagde mannen van 60 jaar of ouder geeft 53 procent aan nooit in een autonome auto te willen zitten. Jongere Nederlanders lijken autonome techniek eerder te omarmen. Van de ondervraagden die jonger dan 30 zijn geeft 31 procent van de vrouwen aan een autonome auto te vermijden terwijl van de mannen in deze categorie slechts 14 procent niet in een zelfrijdende auto te willen stappen. Gemiddeld genomen zegt 44 procent van alle ondervraagden het eens te zijn met de stelling 'Ik zou nooit in een zelfrijdende auto willen stappen'.

Met bovenstaande in het achterhoofd zal het je niet verbazen dat mensen in oudere leeftijdscategorieën denken dat zelfrijdende auto's meer ongelukken veroorzaken dan menselijke bestuurders. Van de zestigplussers geeft 61 procent van de vrouwen aan dit te denken. Bij mannen ligt dit percentage op 46 procent. Kijken we naar de leeftijdscategorie 'jonger dan dertig jaar', dan liggen die percentages veel lager. Van deze groep geeft 38 procent van de vrouwen aan te denken dat autonome auto's voor meer ongelukken zorgen dan auto's met menselijke bestuurders. Ook hier valt op dat mannen minder negatief over autonome techniek denken. Slechts 21 procent van de mannelijke ondervraagden die jonger dan dertig jaar oud zijn geeft aan het eens te zijn met de stelling 'Ik denk dat zelfrijdende auto's meer ongelukken veroorzaken dan menselijke bestuurders'.

Ook interessant: drie van de tien ondervraagden vindt dat de overheid de verdere ontwikkeling van zelfrijdende auto's tegen moet houden. Met name in Friesland (55 procent) en Zeeland (56 procent) is de Nederlandse automobilist het met deze stelling eens. Niet geheel onbelangrijk in dit onderzoek: slechts ongeveer de kwart (23 procent) van de ondervraagden geeft aan volledig op de hoogte te zijn van wat zelfrijdende auto's kunnen.

Is het Nederlandse wegennet op afzienbare termijn met autonome auto's? Het gros van de ondervraagden denkt van niet. Slechts 16 procent zegt te verwachten dat er binnen tien jaar in Nederland 'alleen nog maar zelfrijdende auto's hebben'.

