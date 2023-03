Vier kleine EV's van Volkswagen, Cupra en Skoda uit Spanje

Er zit een stel compacte elektrische modellen van de Volkswagen Groep in de pijplijn zitten die in Spanje van de band gaan lopen. Dat blijken er niet drie, maar vier te zijn!

Seat geeft een inkijkje in zijn financiële resultaten over 2022 en blikt direct vooruit op wat er komen gaat. Voor automerk Seat blijkt dat opvallend weinig te zijn. Seat S.A. had het nagenoeg alleen over het voortzetten van de groei van Cupra én over wat er in Spanje allemaal gebouwd gaat worden. Dat blijkt heel wat te zijn. We wisten al dat Seat S.A. verantwoordelijk wordt voor de productie van een stel nieuwe compacte elektrische modellen van de Volkswagen Group. Dat blijken er niet drie, maar vier te zijn.

In Seats fabriek in Martorell zal in 2025 de productieversie van de Volkswagen ID2all Concept zij aan zij met de Cupra UrbanRebel van de band lopen. Die Cupra UrbanRebel krijgt ook nog een andere naam, zo bleek werd tijdens de persconferentie. Tijdens de Barcelona Motor Show die in mei plaatsvindt, wordt waarschijnlijk duidelijk hoe de mogelijk naar een Spaanse locatie vernoemde auto genoemd gaat worden. Er komen straks namelijk nog twee elektrische modellen van Volkswagen Groep uit Spanje. Die gaan niet in Martorell, maar in Pamplona gebouwd worden waar momenteel de Volkswagen Polo, T-Cross en Taigo het levenslicht zien. Het gaat om een compacte elektrische cross-over van Skoda én om een elektrische cross-over waarvan Volkswagen de komst aankondigde tijdens de presentatie van de ID2all. Volgens het Duitse Automobilwoche gaat die compacte elektrische cross-over van Volkswagen ID2X heten. Modelnaam ID3 is immers al in gebruik. De vier nieuwe compacte EV's komen allen op het MEB Entry-platform te staan en worden in de basis voorwielaandrijvers.

ID2 of Polo?

Over de productieversie van de ID2all zei Volkswagen-topman Thomas Schaefer nog iets interessants. Volgens Schaefer is namelijk nog niet uitgesloten dat die auto niet ID2, maar gewoon Polo gaat heten. "De vraag is natuurlijk wat de Polo gaat kosten nadat Euro 7 zijn intrede maakt. Hij zou zomaar €3.000 duurder kunnen worden. De ID2 'Polo' noemen is niet mijn eerste keuze, maar ik kan het nog niet uitsluiten," aldus de CEO.

In Spanje moeten tussen 2025 en 2030 in totaal 3 miljoen compacte EV's van de Volkswagen Group gebouwd worden. Cupra-topman Wayne Griffiths gaf overigens nog aan dat momenteel wordt onderzocht of Cupra de Noord-Amerikaanse markt kan betreden. Cupra brengt in 2024 de Terramar en de volledig elektrische Tavascan op de markt. Cupra heeft zich als doel gesteld om jaarlijks 500.000 auto's te verkopen.