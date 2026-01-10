Video: Citroën ELO springt er lekker uit in Brussel

Ga naar de inhoud
De Citroën ELO springt er lekker tussenuit in Brussel tussen al het conventionelere spul. Een opvallend studiemodel, met een opvallende insteek.

Begin vorige maand toverde Citroën de ELO uit de hoge hoed. Een bijzonder studiemodel, dat ondanks de naam helemaal niets van doen heeft met de band achter hits als Mr. Blue Sky. Wel worden we bij de aanblik van deze futuristische creatie haast even blij als van een mooie blauwe lucht na een regenachtige week. Kijk 'm eens staan, met zijn guitige neusje en oranje overdaad. In het echt is goed te zien hoeveel ruimte Citroën op slechts 4,1 meter lengte heeft weten te creëren. Het is vooral erg leeg in het interieur, al zijn er ook nog wat interessante dingen te zien.

Hier lees je meer over de Citroën ELO.

