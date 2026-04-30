Victor Muller belooft nieuwe Spyker in augustus

Goed nieuws voor Nederlandse autoliefhebbers: Spyker komt met een concrete onthullingsdatum en -locatie voor zijn eerste nieuwe model in jaren. Slechter nieuws: één van de belangrijkste betrokkenen gelooft er niet meer in.

Spyker komt terug! In oktober 2025 was dat het grote nieuws voor trotse Nederlandse autoliefhebbers, die ‘hun’ droommerk zo wederom uit de as zagen herrijzen. Spyker windt er geen doekjes om en wil al op 14 augustus op The Quail tijdens Car Week in Moterey een geheel nieuwe C8 Preliator presenteren. In een filmpje op Instagram laat topman Victor Muller niet alleen dat weten, maar slaat hij ook vast een chassisnummer in de nog verre van complete nieuwkomer.

14 augustus lijkt en is trouwens wel heel snel. Dat vinden niet alleen wij, maar ook Jasper den Dopper. Dat is de man die het merk Spyker de afgelopen jaren met passie, toewijding en vakkennis levend hield. Onder de naam Spykerenthusiast houdt Den Dopper zich tot nu toe vooral bezig met de aftersales die Spyker liet liggen. Dat betekent concreet dat hij wereldwijd onderhoud en onderdelen verzorgt voor bestaande Spykers, maar Den Dopper ging langzaam maar zeker steeds verder. Wie maar genoeg onderdelen produceert, kan immers uiteindelijk ook een geheel nieuwe auto bouwen.

Dat was dan ook precies het plan, maar tot ieders verrassing wel samen met oude Spyker-CEO Victor Muller die lange tijd niet zo enthousiast leek over Spykerenthusiast. De relatie tussen de twee lijkt nu toch weer bekoeld, want Den Dopper lijkt er niet meer in te geloven. “Het gaat allemaal te snel”, zegt hij tegenover AutoWeek. “Ik weet niet waar ze mee bezig zijn, het is allemaal erg onduidelijk”.

Den Dopper lijkt er wel klaar mee en richt zich weer op zijn eigen plannen. Dat behelst uiteraard het blijvend onderhouden van de bestaande Spyker-vloot. Ook wordt er bij Spykerenthusiast gewerkt aan een gloednieuwe C12 Preliator, die eveneens in augustus moet verschijnen. Met een beetje geluk staan er in augustus dus twee nieuwe Spykers van twee verschillende makers klaar, al zal dat juridisch vast niet zonder slag of stoot gaan.

Spyker Cars zelf, dat volgens zijn nieuwe website gevestigd is in het Noord-Hollandse Lijnden, was helaas niet bereikbaar voor commentaar.