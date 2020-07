Vertimmerde Volkswagen Crafter van Torsus op komst

Het in Tsjechië gevestigde Torsus kondigt de komst aan van een tot blubberbus verbouwde Volkswagen Crafter waarmee je nodeloos hard over zandweggetjes en modderpaden moet kunnen jagen.

Torsus is een in 2016 in Tsjechië uit de grond gestampt bedrijf dat speciale offroadbussen produceert. Het merk heeft al de Pretorian op de menukaart staan, een offroadgevaarte waarmee je met twee vingers in de neus een apocalyptisch landschap kunt doorkruisen. Die op een TGM-truck van MAN gebaseerde Pretorian (foto 8) krijgt straks gezelschap van de kleinere Terrastorm.

De Terrastorm is volgens Torsus een grondig verbouwde Volkswagen Crafter 4Motion. Met de Crafter hebben we natuurlijk weer een link met MAN, het merk dat de bus van Volkswagen als TGE verkoopt. De van een offroadonderstel voorziene Terrastorm komt ogenschijnlijk op offroadbanden van BFGoodrich te staan en is rondom niet alleen aangekleed met kunststof wielkastranden en ander bumperwerk, maar draagt ook nog eens een fikse bullbar op zijn snuit. Achterop hangt Torsus een reservewiel en een ladder om fatsoenlijk bij de geïntegreerde dakkoffer te kunnen komen. Afhankelijk van de gekozen versie kun je met maximaal 21 man door de modder scheuren. Wie wil dat nu niet? In het derde kwartaal van dit jaar gaat de bus in de verkoop. Meer informatie volgt later.