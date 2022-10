Verstappen pakt in Mexico veertiende overwinning van seizoen

Max Verstappen heeft in Mexico zijn veertiende overwinning van het seizoen gepakt. Het hoogste aantal overwinningen ooit voor een coureur in een F1-seizoen. Teamgenoot Sergio Pérez werd derde in zijn thuisland.

Voor de vierde keer was het Max Verstappen die in Mexico de rest te snel af was. Dat gebeurde ook al in 2017, 2018 en 2021. Met veertien overwinningen in dit seizoen zet Verstappen een nieuw F1-record. Daarbij moet gezegd worden dat dit seizoen langer is dan de seizoenen waarin Michael Schumacher en Sebastian Vettel dertien overwinningen pakten. Verstappen reed opnieuw een dominante race, waarin Mercedes ondanks een op papier veiligere strategie dan Red Bull toch weer niet genoeg in huis had.

Lewis Hamilton hoopte voor de overwinning te gaan, maar moest genoegen nemen met een tweede plaats, op geruime afstand van Verstappen. Sergio Pérez sleepte er een derde plaats uit en kon ondanks ongetwijfeld een lichte teleurstelling toch nog voor een enthousiast thuispubliek zorgen. George Russell, die van P2 was gestart, zag na een slechte eerste ronde het podium uit handen glippen. Hij kon dat tij later in de race niet meer keren en eindigde op P4. Daarachter kwamen, met een heel flinke achterstand, de twee Ferrari's. Carlos Sainz op P5 en Charles Leclerc op P6. Daniel Ricciardo (McLaren) reed een indrukwekkende race - ondanks een botsing met Tsunoda - en eindigde op P7.

Top 10