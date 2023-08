Verstappen over gevaar van autosport: 'Denk er meer aan'

Max Verstappen heeft in zijn racecarrière zelf een aantal stevige crashes gehad. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de klapper op Silverstone in 2021, toen hij na een tik van Lewis Hamilton uit de bocht schoot en keihard in de muur klapte. Het kwam nooit echt zo ver dat het leven van Verstappen in gevaar was en naar eigen zeggen denkt hij daar zelf ook eigenlijk niet veel aan. Althans, vooral vroeger voor de Formule 1 niet. "Ik weet hoe ik was toen ik Formule 3 reed. Er bestond geen angst", zo vertelt hij in een interview met Formule 1 Magazine. Naarmate hij ouder werd, ging Verstappen er meer over nadenken, al heeft hij nog altijd geen angst. "Ik denk wel meer na over de mogelijke gevolgen van mijn acties. Wat zou er kunnen gebeuren als … "

Juist in de opstapklassen naar de Formule 1 is het recent nog helemaal fout gegaan. In 2019 in de Formule 2 met de fatale crash van Anthoine Hubert en onlangs nog met de Nederlander Dilano van 't Hoff in de Formule 3. Vooral dat laatste ongeluk kwam wel even binnen bij Verstappen. Toen kreeg hij ook nog een bijzondere reactie op een bericht dat hij had geplaatst na het ongeluk: "Ik zag dat de zus van Dilano onder mijn post had gereageerd: ‘Max, jij was zijn grote voorbeeld. Bedankt voor dit bericht.’ Die reactie deed wel wat met me." Volgens Verstappen was er toen bij hemzelf ook even een 'wat als'-gedachte. "Dan denk ik ook meteen even aan mijn familie." Toch is het niet zo dat er in huize Verstappen over gesproken wordt. Vriendin Kelly Piquet weet volgens de 25-jarige coureur ook heel goed wat de risico's zijn, vanwege de ongelukken die vader Nelson Piquet heeft gehad.