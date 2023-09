Verstappen: 'Grote onzin dat de auto voor mij ontworpen is'

Max Verstappen heeft zonder meer een buitengewoon goede auto dit jaar, maar volgens hem is het onzin dat de RB19 perfect aansluit op zijn rijstijl. De suggestie dat hij daarom ook zoveel beter presteert dan teamgenoot Sergio Pérez kan daarmee ook de prullenbak in.

Er is geen houden aan bij Max Verstappen. Afgelopen zondag boekte hij zijn tiende GP-zege op rij, iets dat nog nooit eerder vertoond is in de geschiedenis van de Formule 1. Er is geen ontkennen aan dat Verstappen dat voor een deel dankt aan de auto die hij dit jaar heeft, maar uiteindelijk moet je het als coureur nog wel even doen en Sergio Pérez laat dit jaar zien dat niet iedereen vaste podiumkandidaat is met de RB19. Dat laatste zou volgens sommigen deels komen doordat de RB19 vooral 'rond Verstappen ontworpen is'. "Bullshit-opmerkingen," noemt de Nederlander dat volgens Autosport. "Zo werkt dat niet."

De 25-jarige vindt het klinkklare onzin dat de RB19 helemaal naar zijn wens is om hem effectief een voorsprong te geven op zijn teamgenoot: "Ik zeg gewoon; 'geef mij de snelste auto die je kunt ontwerpen en dan rijd ik er wel omheen'. Elk jaar is de auto weer wat anders. Ik heb ook niet echt een specifieke rijstijl, ik pas me aan op wat de auto snel maakt," aldus de 47-voudig Grand Prix-winnaar. Daarbij vindt hij dat niet onderschat moet worden wat het vraagt van het team om te leveren wat er momenteel geleverd wordt: "Mensen weten niet wat er allemaal gebeurt in het team en hoe moeilijk het is om leveren wat wij leveren, ook al hebben we een goede auto."