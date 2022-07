Verstappen en Red Bull zetten de champagne nog niet klaar

Het ziet er bijzonder goed uit voor Max Verstappen in zijn jacht naar de tweede wereldtitel. Met de winst in Frankrijk en het uitvallen van Charles Leclerc is de voorsprong nu opgelopen naar maar liefst 63 punten. Er zijn nog tien races te gaan. Verstappen kan er twee uitvallen terwijl Leclerc wint en nog steeds bovenaan staan in het kampioenschap.

Dat betekent alleen niet de druk van de ketel is. Allesbehalve dat, Verstappen is op zijn hoede voor het snelle Ferrari: "De voorsprong die we hebben is geweldig, maar waarschijnlijk ook iets groter dan het zou moeten zijn, als je alleen kijkt naar de snelheid van beide auto’s,” aldus Verstappen tegenover De Telegraaf. De 24-jarige vindt dat de snelheid over één ronde, dus de kwalificatie, beter moet. Er zullen ongetwijfeld nog lastige weekenden komen en dan is het zaak om niet in te dutten en zoveel mogelijk punten te scoren, "...ook op een slechte dag zoals twee weken geleden in Oostenrijk."

Helmut Marko, topman van Red Bulls F1-programma, denkt dat Verstappen nog zo'n drie tot vijf overwinningen nodig heeft dit jaar om de titel veilig te stellen. Hij staat nu op zeven. "63 punten voorsprong is mooi, maar niet genoeg." Toch ziet de Oostenrijker ook dat Red Bull wat dat betreft betere papieren heeft dan Ferrari. Niet zo zeer qua snelheid, misschien, maar wel qua betrouwbaarheid. "In de titelstrijd moet je betrouwbaar zijn. Je kan je geen fouten veroorloven en je moet finishen." Dat finishen, dat zit wel goed bij Verstappen. Ook de betrouwbaarheid is niet meer zo'n zorg als begin dit jaar en bovendien beter dan bij Ferrari.