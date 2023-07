Verstappen blij met terugkeer Ricciardo: 'kans om terug te komen'

Max Verstappen vindt het mooi om te zien dat Daniel Ricciardo weer terug in de Formule 1 is en denkt dat er kansen liggen voor zijn oude teamgenoot. Het is nu aan Ricciardo om zich te bewijzen, maar Verstappen is er klaar voor om weer samen een team te vormen.

Daniel Ricciardo krijgt een tweede kans om zich te bewijzen in de Formule 1 en wel op zijn oude vertrouwde nest in de Red Bull-familie. Niet bij Red Bull zelf, vooralsnog, maar bij zusterteam AlphaTauri. Binnen de 'familie' is hij in elk geval met open armen ontvangen door oud-teamgenoot Max Verstappen. Natuurlijk vorig jaar al toen Ricciardo als derde coureur werd bevestigd, maar ook nu hij in Hongarije weer in de auto stapt. "Ik wilde helemaal niet dat hij wegging. We kunnen heel goed met elkaar," aldus een lachende Verstappen tijdens de persconferentie in Hongarije. Ricciardo vertrok zelf na het seizoen van 2018 bij Red Bull.

Er ligt nu een mogelijke route voor Ricciardo om weer naast Max in het team te komen. Een goed begin zou zijn om Yuki Tsunoda af te troeven. Verstappen ziet kansen voor Ricciardo: "Als Daniel het goed doet waar hij nu zit, dan zijn er natuurlijk kansen om terug te komen. Het ligt eerlijk gezegd allemaal open."

De 25-jarige tweevoudig wereldkampioen heeft het idee dat Ricciardo nu in een betere mindset zit dan vorig jaar, toen het bij McLaren allemaal niet meer liep. Volgens NU.nl verklaart Verstappen: "Ik denk dat hij gewoon even een pauze nodig had. Naarmate hij langer bij ons was, zag ik hem steeds iets meer lachen en meer vertrouwd raken binnen het team. Ik denk dat dat gewoon automatisch ging. En natuurlijk, als je twee jaar hebt meegemaakt dat het niet lekker liep, dan is het heel normaal dat iemand even tijd nodig heeft om een beetje afstand te nemen. Dan kom je ook weer sterker terug."

Eerste kans in 2025?

Het lijkt er vooralsnog op dat, ook al zou Ricciardo de rest van dit seizoen overtuigen in de AlphaTauri, hij pas in 2025 de kans zou krijgen om weer voor Red Bull Racing te gaan rijden. Sergio Pérez heeft nog een contract tot en met volgend jaar en teambaas Christian Horner was er eerder deze week ook al heel duidelijk over; volgens hem zijn 'Max en Checo natuurlijk gewoon de coureurs voor Red Bull voor volgend jaar'. "Hij wil zich pitchen voor het 2025-stoeltje bij Red Bull, dat is zijn gouden doel. Bij AlphaTauri heeft hij naar zijn idee zijn beste kans om zich te bewijzen voor 2025," aldus Horner.