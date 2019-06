Verrassing: Lamborghini Huracán Sterrato Concept

Lamborghini komt onder de noemer Sterrato Concept met een wel hele opvallende versie van z’n Huracán Evo. De ‘instap-supercar’ van het merk is nu eens niet verlaagd, maar juist verhoogd. Jawel, we gaan het hebben over de aanrijhoeken van een Huracán…

Gigantische banden, brede spatborden, wilde kleuren en felle lampen: Sterrato Concept maakt bij de eerste aanblik duidelijk dat het niet zomaar een Huracán is. De auto is met niet minder dan 47 mm opgehoogd, een afstand waar menig opgehoogde stationwagen alleen maar van kan dromen. Ook de spoorbreedte is groter, de wielen staan 30 mm verder uit elkaar. Ze hebben een doorsnede van 20 inch en zijn niet voorzien van de fietsbanden die je bij zo’n wielmaat zou verwachten, maar van ballonbanden met een uiterst ruig profiel. Mede dankzij de ophoogsessie is de aanrijhoek aan de voorzijde met 1, en aan de achterzijde met 6,5 procent vergroot. Je moet dus daadwerkelijk zelfstandig uit netelige situaties kunnen komen met je Italiaanse exoot.

Als het er ruig aan toe gaat, kan de Sterrato tegen een stootje. De hele bodem is bedekt met beschermplaten, waarvan de achterste een dubbelrol vervult en ook als diffuser dient. Het blijft tenslotte een supercar. Led-verstralers op neus en dak en een heus dakrek maken de ruige uitstraling compleet, samen met het behoorlijk expressieve stickerwerk dan.

Onderhuids is er ook het nodige aangepast, al blijft de kern van de Huracán Evo wel intact. Ook hier treffen we dus een V10 aan die 640 pk’s over vier wielen verdeelt, maar Lamborghini stelt wel dat de afstelling stevig anders is. Door een slim samenspel van vierwielaandrijving, vierwielbesturing , torque vectoring en wat onderstelaanpassingen moet de Sterrato meer grip bieden op losse ondergronden. Tegelijkertijd gedraagt de auto zich tot op zekere hoogte als een achterwielaandrijver, zodat het eenvoudig moet zijn om de kont om te gooien.

De Sterrato is nadrukkelijk een concept-car, maar Lamborghini zet de deur wel op een kier. Deze auto moet namelijk aantonen dat het alle kanten op kan met een Huracán. Lamborghini zegt nadrukkelijk op zoek te zijn naar ‘het onverwachte’ en stelt dat het zoeken naar nieuwe, verrassende mogelijkheden tot het merk-DNA behoort.

Kijk dus niet raar op als zo’n hoge Huracán er daadwerkelijk komt. Er is zelfs al eerder naar gehint, want moeder Audi kwam in 2013 al met de qua opzet vergelijkbare Nanuk Concept. Het concept ‘opgehoogde supercar’ stak in het verleden vaker de kop op. Daarbij gaan de gedachtes natuurlijk meteen uit naar de bizarre Mega Track uit de jaren ’90, maar Lamborghini meldt zelf ook trots dat er ooit door Bob Wallace bedachte Rally-versies waren van de Jarama (foto) en Urraco.