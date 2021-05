Vernieuwde Volkswagen Tiguan Allspace op komst

Volkswagen trok in 2015 het doek van de huidige Tiguan, de SUV-broer van de Golf. Twee jaar na zijn marktintroductie breidde Wolfsburg het Europese gamma uit met de Tiguan Allspace (foto's 2 en 3). De Tiguan Allspace is zo'n 22 centimeter langer dan zijn kortere broertje en heeft ook nog eens een 11 centimeter langere wielbasis. De Allspace is logischerwijs een stuk ruimer dan het reguliere model en is derhalve optioneel met een derde zitrij verkrijgbaar waarmee de auto plek biedt aan zeven inzittenden. De reguliere Tiguan ging vorig jaar onder het mes en op 12 mei is ook de Allspace aan de beurt, zo laat Volkswagen via een teaserplaat weten.

Op deze digitale tekening is alvast een stukje van de herziene Tiguan Allspace te zien. Verwacht geen wereldschokkende wijzigingen. Dat heeft niet zozeer met de aanpassingen zelf te maken, maar meer met het feit dat de gefacelifte Allspace zowel aan de voor- als achterkant ongetwijfeld weer als twee druppels water lijkt op het reguliere type. De nieuwe achterlichten met led-indeling en de voortaan centraal op de bips onder het merklogo uitgeschreven modelnaam zijn alvast te zien.

Volgens Volkswagen zijn er sinds de introductie van de langere Tiguan wereldwijd 1,5 miljoen exemplaren van verkocht. In totaal zou 55 procent van alle verkochte Tiguans een Allspace zijn. Daarbij rekent de fabrikant ook de Amerikaanse Tiguan mee, die daar simpelweg 'Tiguan' heet maar altijd de lange variant is. Op 12 mei trekt Volkswagen het doek van de gewijzigde Tiguan Allspace. Leuk toegift: in China verkoopt Volkswagen een coupéversie: de Tiguan X. Daarnaast heeft het merk met de in de Verenigde Staten Taos geheten Tharu en Tayron twee formaattechnisch sterk met de Tiguan vergelijkbare SUV's op de menukaart staan.