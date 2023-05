Vernieuwde Volkswagen T-Cross (bijna) zonder plakkers

De Volkswagen T-Cross is bijna vijf jaar oud en dat betekent dat de Wolfsburgers al lang en breed een optisch opgefriste versie achter te schermen hebben staan. Die gefacelifte cross-over moet natuurlijk nog wel de nodige testkilometers maken en gelukkig was onze spionagefotograaf daar getuige van.

Kort geleden konden we je de eerste foto's van de gefacelifte Volkswagen T-Cross laten zien, al hing Volkswagens kleinste cross-over toen nog behoorlijk fanatiek in de camouflageplakkers. Het testexemplaar dat nu in het openbaar is gesnapt, laat veel meer zijn vernieuwde verpakking zien.

Wie goed kijkt, ziet dat Volkswagen bij de koplampen nog een kleintje randje tape toepast en dat ook de voorbumper is beplakt met misleidend stickerwerk. Wel is direct duidelijk dat de onderste helft van de bovenste grille een stuk breder is dan bij de T-Cross zoals je die al sinds 2018 kent. Volkswagen vult de bovenste grille met anders gevormde lamellen in en de koelopening onderin de bumper groeit een slag.

Ook aan de achterzijde van de T-Cross schaaft Volkswagen de boel bij. We zien nieuwe achterlichten met een bijna kruisvormige invulling. De vernieuwde ID3 kreeg vergelijkbare vormen in zijn achterlichten. Het rode deel in het paneel dat de achterlichten bij de huidige T-Cross met elkaar verbindt, is beplakt met rood tape. Het zou goed kunnen dat zich ook daaronder optisch nieuws verborgen houdt. Op ingrijpend motorennieuws hoef je waarschijnlijk niet te rekenen.