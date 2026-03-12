Ga naar de inhoud
Vernieuwde Volkswagen ID3: knoppen, LFP-accu's en een vleugje ID Polo

ID3 Neo en nog geen ID Golf

2
Volkswagen ID3 Neo
Lars Krijgsman
2

De kogel is door de kerk. De vernieuwde Volkswagen ID3 gaat ID3 Neo heten en dus niet ID Golf. Ook interessant: hij gaat de Volkswagen ID Polo enigszins achterna!

De Volkswagen ID3 staat op het punt een grondige facelift te krijgen. Die gaat Volkswagen ID3 Neo heten. Voor de introductie van modelnaam ID Golf acht Volkswagen het nog te vroeg. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Volkswagen Golf en de ID3 op termijn in zekere zin samensmelten. Er komt dus ooit een elektrische ID Golf naast een Golf-met-verbrandingsmotoren. Waarschijnlijk acht Volkswagen een opnieuw opgefriste ID3 'te dun' om zijn waardevolste modelnaam aan te verbinden. Dat betekent echter niet dat de wijzigingen die de ID3 ondergaat mager zijn.

Volkswagen ID3 Neo

Volkswagen ID3 Neo: er is voortaan veel meer in carrosseriekleur uitgevoerd.

Volkswagen-ontwerper Andreas Mindt deelt via de sociale kanalen de eerste designschetsen van de Volkswagen ID3 Neo. De Volkswagen ID3 Neo is direct als ID3 herkenbaar, maar krijgt vernieuwd front met daarin elementen die ons aan het front van de Volkswagen ID Polo doen denken. We zien nieuwe, plattere koplampen die middels een enkel door een ongetwijfeld verlicht Volkswagen-logo met elkaar zijn verbonden.

Ook aan de achterzijde zien we nieuwigheden. De gehele achterklep is net als het dak voortaan uitgevoerd in carrosseriekleur, evenals de bovenzijde van de achterspoiler. De delen van de achterspoiler die zich aan weerszijden van de achterruit bevinden, zijn wel in het zwart uitgevoerd.

We verwachten dat de Volkswagen ID3 Neo een grondig vernieuwd interieur krijgt dat sterk lijkt op dat van de ID Polo. Dat betekent niet alleen een volledig nieuw ontwerp, maar ook meer fysieke knoppen. Fijn voor wie daar van houdt. Op wat aandrijflijnen en accu's betreft brengt de Volkswagen ID3 Neo nieuws. Zo krijgt de ID3 Neo waarschijnlijk LFP-accu's. In april weten we meer, dan wordt de Volkswagen ID3 Neo gepresenteerd. Leuk weetje: voordat de ID3 officieel 'ID3' zou heten, gonsde door de wandelgangen dat het model ID Neo genoemd zou worden.

In de markt voor een gebruikte Volkswagen ID3? Dan heb je de keuze uit maar liefst bijna 700 exemplaren!

2 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen ID.3

