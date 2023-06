Vernieuwde Volkswagen Golf: nieuwe verlichting en infotainment

De Volkswagen Golf gaat na het onvermijdelijke afzwaaien van de huidige achtste generatie over enkele jaren een volledig elektrische toekomst tegemoet. De nieuwe elektrische Golf maakt op zijn vroegst pas in 2028 zijn opwachting, zo gaf Volkswagen-topman Thomas Schäfer eerder aan. Of die toekomstige Golf als ID Golf door het leven zal gaan of simpelweg gewoon als Golf als het ID-label niet meer nodig blijkt, is nog maar de vraag. Wat in ieder geval vaststaat is dat de huidige Golf een facelift krijgt. Die vernieuwde Volkswagen Golf kunnen we je nu voor het eerst goed laten zien.

Al in september vorig jaar lieten we je foto's zien van een testexemplaar van de gefacelifte Golf, maar dat witte prototype was vanbuiten niet van het origineel te onderscheiden. Wél had dat testmodel onder meer een volledig nieuw en aanzienlijk groter infotainmentscherm dan de actuele Golf. Daarbij lijkt de auto een stuurwiel met fysieke in plaats van aanraakgevoelige knoppen te krijgen. Vanbinnen staat de Golf dus het een en ander te wachten, maar ook het uiterlijk van de auto wordt bijgepunt. We zien de vernieuwde buitenkant van de inmiddels 3,5 jaar oude Volkswagen nu voor het eerst.

Zo ingrijpend als kleinere broer Polo in 2021 werd vernieuwd wordt de Volkswagen Golf optisch niet herzien. Toch verandert er ook aan het exterieur van de Golf het nodige, al moet je er goed voor kijken. Het nog slechts summier ingepakte testexemplaar - gezien de overigens opnieuw vormgegeven laadklep in het linker voorscherm een plug-in hybride eHybrid - heeft onder meer nieuwe koplampen. Ze behouden hun optische uitloper, maar zijn platter dan voorheen en lopen naar het midden toe spitser toe. Ook de indeling van de lampen wordt herzien. Volkswagen past het bumperwerk aan en schaaft ook de achterlichten bij. De vorm van de achterlichten lijkt niet te veranderen, de invulling ervan echter wel.

Mogelijk laat Volkswagen later dit jaar al meer zien van de gefacelifte Golf.