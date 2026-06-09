Vernieuwde Volkswagen Caddy: een paneel en knoppen minder

Volkswagen laat stapsgewijs meer zien van de vernieuwde Caddy. Eerder deelde het al de eerste afbeeldingen van het exterieur van zijn praktische bedrijfs- en gezinsauto. Ditmaal gunt het ons een blik op het interieur. Daar verandert meer dan aan de buitenkant. Het grote kunststofpaneel waarin voorheen zowel het digitale instrumentarium als het infotainmentscherm was gehuisvest, keert in de vernieuwde Volkswagen Caddy niet terug.

Er is meer dat niet terugkeert naar de Caddy. Zo is het knoppeneilandje dat voorheen links van het instrumentarium zat en dat aanraakgevoelige knoppen voor functies als de achterruitverwarming en de mistlampen bevatte, flink uitgekleed. De knoppen voor de slechtweerverlichting zijn een verdieping omlaag verhuisd. De aanraakgevoelige toetsen rond de knop voor de alarmlichten keren niet terug. Het verdwijnen van deze toetsen heeft alles te maken met de komst van een nieuw infotainmentscherm met sneltoetsen onderin. Goed nieuws: dat infotainmentdisplay heeft voortaan een diagonaal tot 12,9 inch.

Uitgebreide specificaties en prijzen volgen later.