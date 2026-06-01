Toyota Yaris Cross GR Sport
 
Vernieuwde Toyota Yaris Cross: populaire hybride Toyota is vooral goedkoper geworden

Lars Krijgsman
De Toyota Yaris Cross is eerder dit jaar opgefrist. Die vernieuwde Toyota Yaris Cross is niet duurder, maar juist goedkoper dan de versie van voor de facelift.

De Toyota Yaris Cross kan het succes van de kleinere Aygo X in Nederland niet bijbenen, maar de altijd hybride cross-over doet het bepaald niet onverdienstelijk. Na de Aygo X is het namelijk de populairste nieuwe Toyota van Nederland en in Europa is het dé populairste nieuwe Toyota. In april stelde Toyota de vernieuwde Yaris Cross voor en daar zijn nu de prijzen van bekend. De vanafprijs is vastgesteld op €31.695 en daarmee is de Yaris Cross een bescheiden €200 goedkoper geworden.

Voor €31.695 krijg je namelijk de 116 pk sterke Hybrid 115 in Active-uitvoering. Die aandrijflijn valt voor het eerst ook te combineren met een andere uitvoering: Dynamic. Een 116 pk sterke Yaris Cross in Dynamic-trim kost €34.395.

Net als voorheen is de Yaris Cross er ook met een sterkere hybride aandrijflijn. Die heet Hybrid 130 en levert, zoals zijn naam correct weergeeft, 130 hybride pk's. Die aandrijflijn was voorheen beschikbaar vanaf de Dynamic-uitvoering, maar valt voortaan al te combineren met de goedkopere Active-smaak. Dat levert de Toyota Yaris Cross Hybrid 130 een vanafprijs op van €33.295. Voorheen was je er minimaal €34.995 voor kwijt. Toyota voegt direct een First Edition aan het aanbod toe. Die lijkt momenteel de plek in te nemen van de Dynamic-uitvoering. Je betaalt er €35.295 voor. Liever de Executive- of GR Sport-uitvoering? Dat kan ook en wel voor bedragen van achtereenvolgens €39.295 en €41.295. Die zijn juist weer enkele honderden euro's duurder dan ze waren.

De vernieuwde Toyota Yaris Cross onderscheidt zich met nieuwe kleuren, vernieuwde koplampen en een nieuwe grille van het origineel. Vanaf september staat het vernieuwde model bij de dealers.

