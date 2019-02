Vernieuwde Toyota Tundra gesnapt

De Tundra is een in Europa niet leverbare pick-up die het in de Verenigde Staten opneemt tegen auto's als de Ford F-150 en Chevrolet Silverado. De huidige generatie van de Tundra, die in de vorm van de Sequoia een SUV-broer heeft, stamt in de basis uit 2006 maar is de afgelopen jaren diverse keren bijgewerkt. In 2013 werd een grondige facelift doorgevoerd en de Tundra die op deze foto's is gesnapt, lijkt wederom een heftig modernisering van de generatie die al zo'n 13 jaar meedraait.

Op technisch vlak is deze vernieuwde Tundra een doorontwikkeling van het huidige model, maar Toyota doet meer dan slechts het aanpassen van de voor- of achterzijde. Het werkpaard lijkt vanaf de A-stijl een nieuwe koets te krijgen en het is aannemelijk dat Toyota het binnenste van de Tundra helemaal vernieuwt. Verder kan de Noord-Amerikaanse consument rekenen op herziene motoren. Overigens is het camouflagemateriaal dat Toyota voor de achterkant van de auto heeft toegepast, bijzonder te noemen. Toyota lijkt met de hier geplaatste 'borstels' de achterophanging te willen verbergen. Het is niet ondenkbaar dat Toyota op deze uitvoering luchtvering toepast, rivaal Ram levert een dergelijke optie immers ook. De vernieuwde Tundra wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. Later volgt logischerwijs een nieuwe Sequoia.