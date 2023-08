Vernieuwde Tesla Model 3 lijkt aanstaande

Tesla werkt onder de werknaam ‘Highland’ aan een stevig vernieuwde versie van de immens populaire Tesla Model 3. Wanneer de zwaar gefacelifte auto komt, is niet bekend. Wel kunnen we raden hoe het zal gaan: de vernieuwde auto zal op een mooie dag ineens in de configurator verschijnen en er enkele weken later gewoon zijn. Zo gaat het immers vaker bij dit eigenzinnige merk.

Dat magische moment kan weleens dichterbij zijn dan je denkt. Op X, voorheen bekend als Twitter, zegt de doorgaans goed ingewijde Chris Zheng dat in de Tesla-fabriek bij Shanghai de voorbereidingen zijn gestart. Over enkele weken rollen daar volgens Zheng uitsluitend vernieuwde Model 3’s van de band. Dat is dan meteen van belang voor Europa, aangezien de achterwielaangedreven basis-3 die hier wordt geleverd, in Shanghai wordt gebouwd. De overgang naar een nieuw model wordt in zo’n fabriek wel vaker in de rustige zomerperiode gepland, dus ook in die zin lijkt dit verhaal logisch.

Er is echter nog een reden om aan te nemen dat de vernieuwde Tesla Model 3 er nu echt bijna is: de levertijd. Wie nu een nieuwe Model 3 bestelt, moet volgens de ‘Design Studio’ namelijk tot oktober of november wachten. Een Performance duurt nog langer: november, december of januari wordt het dan. Voor Tesla-begrippen is dat bijzonder lang. Een Model Y, Model S of Model X staat bij nu bestellen bijvoorbeeld in augustus of september klaar.

Dit weten we over de vernieuwde Tesla Model 3 ‘Highland’

De Tesla Model 3 ‘Highland’ verscheen al eerder in beeld op deze site. Op basis van die foto en andere berichten verwachten we tenminste de volgende wijzigingen voor de Tesla Model 3:

Een nieuwe neus, met afgeplatte koplampen.

Een nieuwe voorbumper, zónder aparte mistlampen.

Een gewijzigde achterzijde met nieuwe achterlichtunits.

Nieuwe wieldesigns.

Een nieuw dashboard.

Daarnaast gaan er geruchten rond over een nieuw accupakket. Dat zou zeker kunnen, maar anderzijds hoeft Tesla technische wijzigingen niet samen te laten vallen met de facelift. Er worden immers wel vaker wijzigingen doorgevoerd aan de aandrijflijn van Tesla-modellen, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe (LFP-) batterijen, het bijstellen van sprinttijden en het verder terugdringen van het verbruik. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld nog de achterwielaangedreven Long Range-versie geherintroduceerd, na een afwezigheid van meerdere jaren.

De Tesla Model 3 is in Nederland vanaf begin 2019 verkrijgbaar, maar bestaat in de VS al sinds 2017. In 2020 was er al eens een milde faceliftronde, waarbij over een periode van enkele maanden zwarte raamomlijsting, nieuwe achterlichten, nieuwe koplampen en nieuwe wielen werden gelanceerd. Even later werd ook het interieur wat gewijzigd, vooral door de komst van nieuwe deurpanelen. De aanstaande Highland-versie brengt een veel uitgebreider pakket wijzigingen, waarna de kleinste en voordeligste Tesla er ongetwijfeld weer vele jaren tegenaan moet kunnen.