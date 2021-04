Vernieuwde Skoda Kodiaq, RS krijgt benzinemotor

De Kodiaq was in 2016 de eerste SUV van Skoda en dat maakt het model inmiddels ook tot de oudste SUV van het merk. Tijd dus voor een facelift. De vernieuwde Skoda Kodiaq wordt op uiterlijk vlak aangepakt, maar er is ook interessant technisch nieuws. Zo komt de RS gewoon weer terug, maar die machine wisselt zijn 240 pk sterke dieselmotor om voor een sterker benzineblok!

Skoda startte zijn SUV-avontuur in de moderne autogeschiedenis in 2016 met de Kodiaq, een optioneel als zevenzitter te krijgen auto die later gezelschap kreeg van de kleinere Karoq en Captur-concurrent Kamiq. Die auto krijgt nu een ruime vier jaar na zijn marktintroductie een facelift. De Skoda Kodiaq blijft onmiskenbaar een Kodiaq, maar er is toch ook groot nieuws onder zon.

Design

We beginnen met het uiterlijk. De Kodiaq behoudt z'n over twee lagen verdeelde verlichting, maar de lichtunits zelf zijn aangepast. Naast de vernieuwde hexagonale grille, die voortaan ook meer rechtop staat, zitten voortaan standaard ledkoplampen. De daadwerkelijke lichtunits zijn een stukje platter dan voorheen. De lichtunit eronder is de mistlamp, een exemplaar dat op de dikkere Kodiaqs ook een ledpit is. Voor het eerst is de Kodiaq ook met led-matrixkoplampen te krijgen. Ze zijn standaard op de L&K- en RS-versies en zijn vanaf uitrustingsniveau Ambition optioneel te krijgen. Meer nieuws aan het Kodiaq-front heeft betrekking op de motorkap, die is namelijk nieuw en is aan de zijkanten hoger dan bij de Kodiaq zoals die inmiddels al jaren bij de dealers staat. Geen facelift zonder nieuwe bumpers en dus krijgt ook de Kodiaq ze. De onderste grille in de bumper heeft een andere invulling gekregen en aan weerszijden ervan zitten voortaan nieuwe kunststof sierdelen. Onderaan de voorbumper net op de achterbumper zit voortaan een aluminiumkleurig deel.

De achterbumper wordt op vergelijkbare wijze vernieuwd, maar er is meer. Zo zit er boven de achterruit voortaan een nieuwe, langere en nu in het zwart uitgevoerde dakspoiler. Groter designtechnisch heeft betrekking op de achterlichten. Ledverlichting achter is voortaan standaard, maar de units zelf zijn net als de koplampen iets dunner geworden. Vanaf de Ambition-uitvoering zijn ze voortaan uitgerust met dynamische richtingaanwijzers.

Interieur

De aanpassingen aan het Kodiaq-interieur zijn minder ingrijpend. Skoda noemt de komst van nieuwe materialen, nieuwe stiksels die over de gehele breedte van het dashboard zichtbaar zijn en uitgebreidere sfeerverlichting. Daarnaast wordt - als het portier van de bestuurder is geopend - een Skoda-logo op de grond geprojecteerd. Nieuw zijn elektrisch verstelbare en volgens Skoda extra ergonomische stoelen met geheugenfunctie die met geperforeerd leer zijn bekleed en die naast elektrisch verwarmbaar ook een ventilatiefunctie hebben. Ook zijn er nieuwe 'ecostoelen', meubilair dat volgens de Tsjechen 'vegan' is en met gerecycled materiaal is bekleed. Welkom in 2021. Skoda haalt verder het in de huidige Octavia geïntroduceerde tweespaaks stuurwiel naar de Kodiaq. De Sportline- en RS-versies hebben een exemplaar met drie spaken.

Kodiaq RS

De Kodiaq RS is Skoda's geschiedenisboeken in gedoken als z'n eerste RS-SUV. Die auto kreeg een 240 pk en 500 Nm sterke biturbo 2.0-dieselmotor als krachtcentrale, maar het is over en uit voor die gespierde diesel. De gefacelifte Skoda Kodiaq RS krijgt namelijk een 245 pk en 370 Nm sterke 2.0 TSI-benzinemotor onder de kap, de machine die ook in de Golf GTI ligt. Die 2.0 is gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. De motorwissel levert de Kodiaq RS een gewichtsbesparing op van ruim 60 kilo. De Skoda RS is vanbuiten te herkennen aan z'n sportieve en overigens ook nieuwe bumperwerk. Naar chroomkleurige accenten kun je lang zoeken, de SUV is namelijk volgehangen met zwarte details. De Kodiaq RS staat op 20-inch grote sloffen en krijgt standaard de Virtual Cockpit en een sportief aangekleed interieur met sportstoelen en een bonte verzameling rode stiksels. Technische specificaties volgen nog.

Geen behoefte aan een RS-versie? Dat hoeft geen probleem te zijn, de Kodiaq krijgt namelijk ook mildere motoren. De Kodiaq is opnieuw te krijgen met een 150 pk sterke 1.5 TSI die zowel met een handgeschakelde zesbak als met een DSG7-automaat is te krijgen. Alle andere motorenversies hebben standaard de DSG-transmissie. Op de internationale motorenlijst staan verder dan ook een 190 pk sterke 2.0 en 150 pk en 200 pk sterke 2.0 TDI's. Vierwielaandrijving is overigens standaard voor de versies met minimaal 190 pk, dus ook de voor de RS.

De gefacelifte Skoda Kodiaq is vanaf mei te bestellen en staat begin juli bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Sinds de lancering van de Kodiaq in 2016 heeft Skoda er verspreid over vier productielocaties ruim 600.000 exemplaren van gebouwd. Let wel, daarbij gaat het ook om de Kodiaq GT, de aan de Chinese markt voorbehouden coupéversie van de Kodiaq die Skoda in zijn fabriek in Changsha produceert. In het Tsjechische Kvasiny zijn met bijna 363.000 stuks veruit de meeste Kodiaqs gebouwd.