Vernieuwde Skoda Enyaq: dit zijn de prijzen

LFP, V2L én bagageruimte voorin

Niet alleen de Elroq krijgt een LFP-accu, ook de grotere Skoda Enyaq en Enyaq Coupé zijn van zo'n goedkopere batterij voorzien. AutoWeek heeft de prijzen van de vernieuwde Skoda Enyaq.

Net als de Skoda Elroq werden de Enyaq en Enyaq Coupé onlangs verbeterd. De 60-aandrijflijn is daarbij herzien. De 59 kWh NMC-accu maakt plaats voor een 58 kWh LFP-accu, terwijl de 204 pk sterke elektromotor plaatsmaakt voor een 190 pk sterk exemplaar. De Skoda Enyaq met deze vernieuwde hardware heeft een rijbereik van tot 453 kilometer, terwijl de Enyaq Coupé het met deze LFP-accu tot een actieradius van 462 kilometer schopt. De vernieuwde Skoda Enyaq 60 is er vanaf €42.990, de Enyaq Coupé 60 vanaf €44.990.

Natuurlijk is de Skoda Enyaq er ook weer als 85 met 77-kWh accu en 286 pk en als Enyaq RS 85X met dezelfde accu, maar met twee samen 340 pk sterke elektromotoren. Net als de Elroq profiteert ook de Enyaq van een reeks aanpassingen. V2L is voortaan standaard, het infotainmentsysteem is vernieuwd en de SUV heeft voortaan een kleine bagageruimte onder de voorklep.

Prijzen Skoda Enyaq en Enyaq Coupé - april 2026

AccuVermogenActieradiusUitvoeringVanafprijs
Enyaq 6058 kWh190 pk453 kilometerSelection€42.990
Enyaq 6058 kWh190 pk453 kilometerBusiness Edition€46.490
Enyaq 6058 kWh190 pk451 kilometerSportline€48.490
Enyaq 8577 kWh286 pk580 kilometerSelection€46.490
Enyaq 8577 kWh286 pk580 kilometerBusiness Edition€49.990
Enyaq 8577 kWh286 pk577 kilometerSportline€51.990
Enyaq RS (85)77 kWh340 pk568 kilometerRS€53.990
Enyaq Coupé 6058 kWh190 pk462 kilometerSelection€44.990
Enyaq Coupé 6058 kWh190 pk460 kilometerBusiness Edition€48.490
Enyaq Coupé 6058 kWh190 pk453 kilometerSportline€50.490
Enyaq Coupé 8577 kWh286 pk591 kilometerSelection€48.490
Enyaq Coupé 8577 kWh286 pk589 kilometerBusiness Edition€51.990
Enyaq Coupé 8577 kWh286 pk579 kilometerSportline€53.990
Enyaq Coupé RS (85)77 kWh340 pk575 kilometerRS€55,990
Skoda Skoda Enyaq Elektrische Auto

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Skoda Enyaq iV 60 First Edition 180 Pk | Stoel/Stuur Verwarming | Camera | Adaptive Cruise | Matrix LED | CarPlay | Climatronic | Navigatie | 20 Inch | 95.608 Km !!

Skoda Enyaq iV 60 First Edition 180 Pk | Stoel/Stuur Verwarming | Camera | Adaptive Cruise | Matrix LED | CarPlay | Climatronic | Navigatie | 20 Inch | 95.608 Km !!

  • 2021
  • 95.608 km
€ 22.850
Skoda Enyaq iV 60 [ 3-Fase-11kW ] {SOH-87%} (INCL-BTW) *LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | BLINDSPOT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | DAB+ | MEMORY-PACK | PDC | 20"ALU

Skoda Enyaq iV 60 [ 3-Fase-11kW ] {SOH-87%} (INCL-BTW) *LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | BLINDSPOT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | DAB+ | MEMORY-PACK | PDC | 20"ALU

  • 2021
  • 219.009 km
€ 16.745
Skoda Enyaq iV 80 Sportline Navigatie Climate Control Cruise Control Camera | 21"

Skoda Enyaq iV 80 Sportline Navigatie Climate Control Cruise Control Camera | 21"

  • 2022
  • 81.337 km
€ 35.490

