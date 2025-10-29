Highlights vernieuwde Seat Ibiza

Herkenbaar Ibiza, toch nieuw front

Technisch onveranderd

Betere uitrusting voor instapper

Binnen de Volkswagen Group lijkt er meer aandacht naar Cupra dan naar Seat uit te gaan. Dat lijkt te werken, daar Cupra stevig groeit en Seat zijn verkopen ziet afnemen. Dat betekent niet dat het hoogste management Seat helemaal vergeet. De Leon mag voorlopig blijven en volgt de brandstof-Golf met een grondige update tot diep in de jaren 30 en ook de inmiddels op leeftijd zijnde Seat Ibiza en Arona krijgen een facelift die ze klaarmaakt voor de volgende paar jaar. In dit artikel richten we ons op de eerste.

De huidige generatie van de Seat Ibiza werd begin 2017 gepresenteerd en is dus bijna negen jaar oud. Zo'n vier jaar geleden werd de Ibiza subtiel vernieuwd en nu gaat de Seat grondiger onder het mes. Het Spaanse neefje van de Volkswagen Polo is direct als Ibiza herkenbaar, maar heeft een vrijwel compleet nieuwe voorzijde. Daarin zien we een nieuwe grille die zes- in plaats van vierhoekig is zoals het vorige exemplaar. De afstand tussen de grille en de koplampen is groter dan voorheen. Nu we het toch over de koplampen hebben: ook die zijn nieuw. Aan de onderzijde is daar een hapje uitgenomen. De nieuwe exemplaren doen ons - daarbij geholpen door de signatuur van de led-dagrijverlichting - enigszins denken aan de koplampen die de Opel Insignia tot de facelift van 2020 had. Meer nieuws vinden we lager aan de voorzijde, daar schroeft Seat een nieuwe voorbumper. Compleet met verticale koelsleuven aan de zijkanten.

Het visuele nieuws aan de achterzijde is kleiner. De achterlichten zijn ongewijzigd. Wel nieuw is de achterbumper. Je herkent het vernieuwde exemplaar van de FR-versies voornamelijk aan het grote, in zwart kunststof uitgevoerde element dat als masker rond de kentekenplaat zit. Natuurlijk kan een set nieuwe wielen en kleuropties niet ontbreken. Zo zijn er nieuwe lichtmetalen en zijn de kleuren Liminal Red, Oniric Grey en Hypnotic Yellow toegevoegd aan de spuitcabine.

Ook vanbinnen is er nieuws, maar dat is aanzienlijk kleiner van aard. Net als voorheen hebben alle uitvoeringen standaard een 8,25 inch infotainmentscherm. Als optie is een groter scherm met een diagonaal van 9,25 inch leverbaar.

Motoren: eentje minder

De Seat Ibiza was er tot op heden met een 80 pk sterke 1.0 MPI - een turboloze motor - en met een 95 pk sterke 1.0 EcoTSI. Beide machines hadden een handgeschakelde vijfbak. Erboven stond een 115 pk sterke 1.0 TSI die aan een DSG-automaat was geknoopt. De 80 pk sterke MPI lijkt in Nederland te vervallen. Dat is niet zo gek. Die minst potente motor was er als instapuitvoering Reference vanaf €23.890 en was daarmee duurder dan de Ibiza met 95 pk sterke 1.o TSI die voor €1.000 minder ook nog eens als rijker uitgeruste Style Plus was uitgevoerd. In Nederland kan de Ibiza dus heel goed zonder die 1.0 MPI. De andere motorvarianten blijven behouden. De 1.0 TSI met 95 pk en handbak is er straks voor het eerst óók in Reference-uitvoering. Het is nog even afwachten of dat de auto ook een lagere vanafprijs oplevert.

Die Reference-variant brengt voortaan namelijk meer uitrusting naar de Ibiza. Zo heeft een Seat Ibiza Reference voortaan standaard lichtmetalen wielen - voorheen standaard vanaf de Style/Style Plus - en zelfs full-ledkoplampen. Voorheen had enkel de dikst uitgevoerde Ibiza (FR Business Connect) deze kijkers. Ook nieuw: cruisecontrol is standaard. Tel uit je winst. Buiten Nederland blijft de 80 pk sterke 1.0 overigens bestaan, evenals de hier niet beschikbare 150 pk sterke 1.5 TSI.

Prijzen van de vernieuwde Seat Ibiza volgen binnenkort.

Ibiza en Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van eerste generatie Seat Ibiza in 1984, zijn er in Nederland maar liefst 158.927 exemplaren verkocht. Daarmee is het met afstand het best verkochte model van Seat in ons land. Op plek twee staat de Leon met 73.000 registraties. De laatste jaren zijn de Ibiza-verkopen echter stevig afgenomen. Sinds 2017 zijn de jaarlijkse registraties in Nederland niet meer boven de 4.000 stuks gekomen. Vorig jaar gingen nog 2.405 exemplaren over de toonbank. De registratieteller over de eerste negen maanden van dit jaar staat op 1.577 stuks.