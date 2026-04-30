Al een kleine drie jaar is de Renault Scenic geen MPV-achtige meer, maar een elektrische cross-over. In de verkoopstatistieken begint de Renault Scenic E-Tech Electric weg te zakken. Een grondige facelift moet het tij keren.

In 2023 trok Renault het doek van de huidige generatie Scenic. De accent aigu verdween van de 'e' en de verbrandingsmotoren van voorgaande generaties Scénic maakten plaats voor elektrische aandrijflijnen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in Nederland slechts 347 exemplaren van de Renault Scenic E-Tech Electric geregistreerd. Mogelijk dat een vernieuwde versie die cijfers op kan krikken.

De Renault Scenic E-Tech Electric die je op deze set foto's ziet, draagt een behoorlijk verhullend camouflageplak. Het stickerwerk is zo rijkelijk aangebracht, dat we nauwelijks iets nieuws kunnen ontwaren. Zelfs de minuscule stukjes van de verlichting die zowel voor als achter door de plakkers priemen, vertellen niets nieuws. Mogelijk brengt de facelift designinvloeden van de recente studiemodellen zoals de Emblème Concept en de R-Space Lab naar de cross-over. Die designstudies hebben een nadrukkelijk 'vriendelijkere' designstijl, met een nadruk op ronde vormen. De Scenic E-Tech Electric is net als auto's als de Captur, Symbioz en Rafale juist behoorlijk scherp getekend. Ongetwijfeld voert Renault aanpassingen door aan het interieur van de Fransman.

De Renault Scenic E-Tech Electric is er momenteel met twee aandrijflijnen. Er is een 170 pk sterke Comfort Range met 60 kWh accu en een 220 pk krachtige Long Range met 87 kWh accu. Met de kleine accu komt de Renault tot 430 kilometer ver, met de grote batterij 625 kilometer. Als de Fransen de efficiëntie iets weten te verbeteren, komt een rijbereik van zo'n 650 kilometer in beeld.