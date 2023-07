De vernieuwde Renault Clio heeft een vanafprijs van €22.950. Voor dat geld krijg je de Renault Clio met 91 pk en 160 Nm sterke 1.0 driecilinder. De vanafprijs geldt voor de Evolution-uitvoering. De 91 pk sterke 1.0 TCe is in Nederland altijd aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. De Renault Clio met deze benzinemotor is er ook als Techno en als Esprit Alpine en kost dan achtereenvolgens €24.950 en €27.250.

Hoger op de menukaart staat de Renault Clio E-Tech Hybrid 145. Dat is een hybride aandrijflijn die bestaat uit een 1.6, twee elektromotoren en een automatische transmissie. Het systeemvermogen bedraagt 143 pk. De Renault Clio E-Tech Hybrid 145 is net als de versie met 1.0 TCe als Evolution, Techno en Esprit Alpine te krijgen en kost in die versies achtereenvolgens €25.820, €27.820 en €30.120. De vernieuwde Renault Clio is per direct te bestellen, de eerste exemplaren worden in september geleverd.

Uitrusting

In instapuitvoering Evolution krijg je van Renault airco, een 7-inch digitaal instrumentarium en een 7-inch touchscreen in de middenconsole. Ledkoplampen zijn standaard, evenals led-achterlichten en veiligheidssystemen als een actieve rijbaanassistent en verkeersbordherkenning. Cruisecontrol is ook van de partij, net als elektrisch bedienbare ruiten rondom en elektrisch inklapbare, verstelbare en verwarmbare buitenspiegels.

Vanaf de Techno-uitvoering staat de Renault Clio op lichtmetalen wielen, exemplaren die 16 inch groot zijn. De Techno-uitvoering voegt verder Multi-Sense, sfeerverlichting en achterlichten met een andere signatuur toe, maar ook automatische klimaatregeling, een automatisch dimmende binnenspiegel, een inductielader, keyless entry, een achteruitrijcamera en - niet totaal onbelangrijk - een zonneklep met spiegeltje voor zowel de bestuurder als de bijrijder. Ook krijg je bij deze uitvoering een haaienvinantenne, privacy glass achter, een afwijkende grille en in het zwart afgewerkte stijlen. Daar komen ook nog een fraaier afgewerkt dashboard (softtouch), een in hoogte verstelbare bijrijdersstoel en een middenarmsteun met opbergvak bij.

Topversie Esprit Alpine gaat daar met tal van zaken weer overheen. Allereerst krijg je 17-inch wielen, een stel Esprit Apine-badges, sportiever ogende voor- en achterbumpers, ovale uitlaatstukken (i.c.m. de TCe 90-motor), chroomkleurige raamomlijsting en met chroom afgewerkte stootstrips. Ook voegt Renault een 10-inch digitaal instrumentarium, een groter 9,3 inch multimediascherm, adaptieve cruisecontrol en dodehoekdetectie aan de Esprit Alpine uitvoering toe, alsmede een randloze binnenspiegel, parkeerpiepers voor- en achter, een elektrische handrem, automatisch grootlicht, navigatie, sportstoelen, aluminium pedalen en kunstleren bekleding.

Prijzen Renault Clio