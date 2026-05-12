Polestar 3
 
Vernieuwde Polestar 3 kan veel sneller laden en is sterker dan ooit

De Polestar 3 gaat de Volvo EX90 achterna. Net als die SUV onlangs maakt de Polestar 3 de overstap naar 800 volt boordspanning. Het directe gevolg daarvan: de Polestar 3 kan sneller laden dan ooit. Er is meer: hij wordt ook sterker. Ook de Nederlandse prijzen zijn er nu.

Net als Volvo geeft Polestar zijn modellen zo nu en dan een ingrijpende technische ingreep. Ditmaal is het de Polestar 3 die grondig wordt vernieuwd. Net als de Volvo EX90 maakte de Polestar 3 onlangs de overstap van 400 volt naar 800 volt boordspanning. Er is meer. De Polestar 3 krijgt namelijk ook nieuwe accu's en nieuwe elektromotoren. Daar gaan we.

De Polestar 3 Rear Motor vervangt de Long Range Single Motor en wisselt zijn 299 pk sterke elektromotor en 107 kWh accu voor een 333 pk sterke elektromotor en een 92 kWh accu. Het bereik: 604 kilometer. Opvallend: de oude Polestar Long Range Single Motor kwam tot ruim 700 kilometer ver. De winst: de nieuwe Long Range Single Motor is sneller en kan sneller laden. Hij snelt in 6,5 seconden (eerder: 7,8 tellen) naar een snelheid van 100 km/h en kan nu met 310 kW in plaats van 250 kW snelladen. De vernieuwde Polestar 3 Long Range Single Motor kost €79.800.

Dan de Polestar 3 Long Range Dual Motor. Die heet voortaal simpelweg Dual Motor en is voortaan 544 pk in plaats van 489 pk sterk. Daarmee ram je vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 4,7 seconden. Deze versie heeft een 106 kWh die een rijbereik van 635 kilometer mogelijk maakt. Snelladen kan met deze versie met 350 kW. De vernieuwde Polestar 3 Long Range Dual Motor kost in Nederland €89.800.

De absolute topversie heet Polestar 3 Performance. Die is 680 pk sterk en vervangt de 517 pk sterke Long Range Dual Motor met Performance Pack. Dat vermogen helpt de SUV in slechts 3,9 seconden aan een snelheid van 100 k/h. De 106 kWh accu levert 'm een bereik op van 593 kilometer. Ook deze uitvoering kan met 350 kW snelladen. Hij kost €109.200.

Bij de vierwielaangedreven versies wordt de elektromotor op de vooras automatisch ontkoppeld als zijn diensten niet nodig zijn.

