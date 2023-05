Vernieuwde Peugeot e-2008: eerste prijs bekend

AutoWeek kan als eerste melden wat de onlangs vrij grondig gefacelifte elektrische Peugeot e-2008 moet gaan kosten. Om maar met de deur in huis te vallen: hij kost minimaal €45.870. Een flink bedrag natuurlijk, zeker als je bedenkt dat de Peugeot e-2008 voorheen al vanaf zo'n 40 mille in de orderboeken stond. De prijs van €45.870 geldt niet voor een instapversie, maar voor de riant uitgeruste First Edition. Goed nieuws: de fiscale waarde van de Peugeot e-2008 First Edition bedraagt €44.950 en dat betekent dat je ermee in aanmerking komt voor SEPP-aanschafsubsidie.

De Peugeot e-2008 First Edition heeft de nieuwe aandrijflijn . Die is met 156 pk stukken sterker dan de 136-pk variant die hij vervangt. Het accupakket meet voortaan 54 kWh in plaats van 51 kWh. Die krachtigere en vooral efficiëntere hardware levert de elektrische e-2008 een bereik op van ruim 400 kilometer. De First Edition schopt het op papier tot een actieradius van 406 kilometer.

De First Edition zit uiteraard behoorlijk in zijn spullen. Zo heeft hij onder meer stoelverwarming, stoelbekleding die gedeeltelijk uit alcantara en deels uit kunstleer bestaat, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, het i-Connect Advanced-systeem en 17-inch lichtmetaal. Eveneens standaard: de i-Cockpit met 3D-instrumentarium, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, full-ledkoplampen, privacy glass, een zwart dak, het Safety Pack en een inductielader. Hij is verkrijgbaar in de kleuren Gris Selenium en Blanc Okenite

De prijzen van de reguliere uitvoeringen van de elektrische Peugeot e-2008 - de Active (foto 9), Allure (foto 10) en GT (foto 11) volgen later.