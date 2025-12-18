Vernieuwde Peugeot 408 debuteert in Brussel

Op de Brussels Motor Show komt Stellantis met 62 voertuigen op de proppen. Een van die auto’s is de gefacelifte Peugeot 408.

De Peugeot 408 wordt dus vernieuwd en naar alle waarschijnlijkheid gaat-ie qua uiterlijk achter de eerder gefacelifte 308 aan. Peugeot gaat onder andere de neus van de auto wijzigen. Dat zou kunnen betekenen dat de verticale led-elementen, de slagtanden, verloren gaan. De 308 kreeg op de plek waar eerst de slachttanden zaten zwarte luchtinlaten. Het dimlicht bevindt zich sinds de facelift van de 308 boven die luchtinlaten, waardoor de bovenste lampen alleen nog als dagrijverlichting dienen.

Aan de achterkant en in het interieur van de 308 werd vrij weinig gewijzigd, dus het is nog even gissen wat voor veranderingen we op dat gebied bij Peugeots fastback kunnen verwachten.

Onderhuids is de plug-in-versie van de Peugeot 408 dit voorjaar nog vernieuwd. De accucapaciteit groeide van 12,4 kWh naar 17,2 kWh. Ook de transmissie ging op de schop. De EAT8-automaat maakte plaats voor een DSC-7-bak. Verder groeide de (netto) accucapaciteit van de elektrische 308 naar 56 kWh. Die accu had de e-408 al. Of de capaciteit van de e-408 ook gaat groeien of dat er een model met een kleinere accu komt is nog even afwachten.