Vernieuwde Opel Grandland vanuit alle hoeken

De Opel Grandland X krijgt binnenkort een facelift en verliest de X in zijn naam. De Grandland maakt tijdens zijn bijpuntsessie kennis met het nieuwe familiegezicht van Opel. Hij is op een reeks spionagefoto's vanuit alle hoeken te bewonderen.

De Opel Grandland X werd tijdens de IAA van Frankfurt in 2017 aan het wereldpubliek getoond en dat betekent dat de grootste SUV uit Rüsselsheim later dit jaar vier kaarsjes uitblaast. Om het model actueel te houden, geeft Opel de Grandland X later dit jaar een facelift. De vorig jaar herziene Crossland X verloor bij zijn facelift de 'X' in zijn naam en heet nu simpelweg Crossland. Een vergelijkbare naamswijziging onderging de Mokka bij zijn generatiewissel in 2020. De Grandland X heet straks gewoonweg Grandland, maar de op stapel staande facelift omvat meer dan slechts een naamswijziging.

Opel heeft inmiddels een nieuwe designtaal waarvan de 'Opel Vizor' het meest opvallende designkenmerk is. We kennen het al van de Mokka en zit feitelijk helemaal voor op de auto. Het is een relatief vlak ogend donker paneel waarin de koplampen en het merklogo zijn ondergebracht. Op deze spionagefoto's is goed te zien dat de Grandland in zekere zin straks ook dit front heeft. In zekere zin, aangezien de neus van de Grandland straks waarschijnlijk een iets afgezwakte versie is van die op de Mokka. Het blijft immers een facelift.

De Opel Grandland krijgt dus andere koplampen en een plattere grille. Lager op de neus een nieuwe bumper en ook de achterbumper gaat op de schop. De vormgeving van de achterlichten lijkt ongewijzigd te blijven. De prijslijst van de gefacelifte Grandland ziet er straks waarschijnlijk niet wezenlijk anders uit dan die van de Grandland X. Ongetwijfeld keert de 130 pk 1.2 Turbo terug en blijven de Hybrid van 224 pk en de 300 pk leverende Hybrid4 de paradepaardjes van het gamma. We verwachten de vernieuwde Opel Grandland in de tweede helft van dit jaar op de Nederlandse markt. Sinds de introductie van de Grandland X zijn er in ons land bijna 11.400 exemplaren verkocht. In 2019 werden 4.553 stuks geregistreerd, het beste Nederlandse verkoopjaar voor de SUV.