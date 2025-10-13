Ga naar de inhoud
Vernieuwde Nissan Ariya: nieuw gezicht voor elektrische SUV

Stevig bijgepunt

Nissan Ariya
Lars Krijgsman

Na vijf jaar wordt de Nissan Ariya vernieuwd. De elektrische cross-over krijgt door een relatief kleine ingreep een behoorlijk nieuw gezicht.

De tijd vliegt. Het is inmiddels al ruim vijf jaar geleden dat de Nissan Ariya aan het wereldpubliek werd getoond. Dat betekent dat de tijd rijp is voor een facelift. Die krijgt de elektrische Nissan dan ook. Het merk geeft vrij wat het later deze maand meebrengt naar de Japan Mobility Show en een van de belangrijkste showdebutanten is de vernieuwde Nissan Ariya. Het merk laat al een tweetal afbeeldingen van de gefacelifte Ariya zien.

Nissan Ariya

De Nissan Ariya zoals je die al zo'n vijf jaar kent.

Nissan trekt het grote zwarte paneel uit het front van de Ariya, met als gevolg dat een veel groter deel van de Ariya-snuit voortaan in carrosseriekleur is uitgevoerd. De vorm van de verlichting blijft grotendeels behouden, maar de concrete uitvoering ervan is ook nieuw. Zo krijgen de bovenste units een nieuwe gesegmenteerde lichtsignatuur en lopen de uitlopers eronder minder ver door naar het midden. Daarbij zijn het nu drie diagonale lijnen in plaats van enkele haakvormige exemplaren. De verticale zwarte delen aan weerszijden van de bumper hebben tevens het veld moeten ruimen. Tijdens het bijpunten neemt Nissan ook het onderstel deel van de bumper mee.

Hoe de achterzijde van de vernieuwde Ariya eruitziet, weten we nog niet. Nissan geeft wel al weg dat ook het interieur van de SUV wordt bijgepunt. Zo krijgt de SUV onder meer Google-infotainment en de Japanners spreken ook van de komst van V2L-techniek.

Sinds de introductie van de Nissan Ariya zijn er in Nederland een kleine 2.100 exemplaren van gekentekend.

Nissan Nissan Ariya Elektrische Auto

