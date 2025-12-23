Vernieuwde Nissan Ariya: nieuw gezicht voor elektrische SUV

Bij Nissan gaat de aandacht in Europa vooral uit naar de nieuwe Micra en Leaf. Zo sterk zelfs, dat de Ariya om aandacht verlegen zit. Ter compensatie krijgt de Nissan Ariya nu een facelift.

De Nissan Ariya krijgt na zo'n vijf jaar een facelift. Nissan liet eerder al een tweetal afbeeldingen van de vernieuwde Ariya zien en nu is de SUV vanuit alle hoeken te zien. Dat betekent ook dat er meer bekend is over de Nissan Ariya. Wie hoopt op compleet nieuwe accupakketten, moeten we teleurstellen. Die krijgt hij namelijk niet.

De vernieuwde Nissan Ariya onderscheidt zich voornamelijk met zijn aangescherpte snuit van het origineel. Een groter deel van de voorzijde is voortaan in carrosseriekleur uitgevoerd. De opzet van de verlichting blijft intact, maar is anders in de praktijk gebracht. De koplampunit waarin dim- en grootlicht zitten, zijn net als voorheen hoog in het front geplaatst. De signatuur ervan is nieuw en de uitlopers die omlaag duiken, zijn anders van vorm. De zijn daarbij voortaan opgevuld met drie lijnen in plaats. De zwarte delen aan de zijkanten van de voorbumper, zijn verdwenen. Aan de achterzijde lijkt niets te wijzigen.