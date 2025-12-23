Vernieuwde Nissan Ariya: nieuw gezicht voor elektrische SUV
Aandachtsmomentje
Bij Nissan gaat de aandacht in Europa vooral uit naar de nieuwe Micra en Leaf. Zo sterk zelfs, dat de Ariya om aandacht verlegen zit. Ter compensatie krijgt de Nissan Ariya nu een facelift.
De Nissan Ariya krijgt na zo'n vijf jaar een facelift. Nissan liet eerder al een tweetal afbeeldingen van de vernieuwde Ariya zien en nu is de SUV vanuit alle hoeken te zien. Dat betekent ook dat er meer bekend is over de Nissan Ariya. Wie hoopt op compleet nieuwe accupakketten, moeten we teleurstellen. Die krijgt hij namelijk niet.
De vernieuwde Nissan Ariya onderscheidt zich voornamelijk met zijn aangescherpte snuit van het origineel. Een groter deel van de voorzijde is voortaan in carrosseriekleur uitgevoerd. De opzet van de verlichting blijft intact, maar is anders in de praktijk gebracht. De koplampunit waarin dim- en grootlicht zitten, zijn net als voorheen hoog in het front geplaatst. De signatuur ervan is nieuw en de uitlopers die omlaag duiken, zijn anders van vorm. De zijn daarbij voortaan opgevuld met drie lijnen in plaats. De zwarte delen aan de zijkanten van de voorbumper, zijn verdwenen. Aan de achterzijde lijkt niets te wijzigen.
De Nissan Ariya krijgt een nieuw infotainmentsysteem dat draait op software van Google, beschikt voortaan over V2L-technologie en voor zowel in- als exterieur zijn nieuwe kleurcombinaties bedacht. Ook heet Nissan naar eigen zeggen de afstelling van het onderstel onder de loep genomen en moet de auto 'verfijnder' rijden. Bij het Ariya-feestje hoort ook weer een sportief uitgedoste Nismo-versie. Ook van die topversie geeft het merk nu een afbeelding vrij.
In thuisland Japan komt de Nissan beschikbaar met 66 kWh en 91 kWh grote accu's. Dat zijn dezelfde exemplaren als die nu in de SUV leverbaar zijn. Er zijn 218 pk en 242 pk sterke voorwielaandrijvers en 306 en 425 pk sterke varianten met vierwielaandrijving. Inderdaad: net als nu. Wanneer de vernieuwde Ariya in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend.
