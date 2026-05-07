Nissan Ariya
Vernieuwde Nissan Ariya: is dit het zetje dat hij nodig heeft?

Fijnslijpen voor gevorderden

Lars Krijgsman
14

De Nissan Ariya is geen hardloper. Sinds de Nederlandse marktintroductie 4,5 jaar geleden zijn er in ons land nog geen 2.200 exemplaren van verkocht. De elektrische SUV is nu vernieuwd. Zou die opfrisbeurt het positieve zetje zijn dat de Ariya nodig heeft?

De Nissan Ariya werd medio 2020 gepresenteerd en kwam - vertraagd door het chiptekort van destijds - eind 2021 eindelijk in Nederland op de markt. Sinds de Nederlandse marktintroductie zijn er in Nederland 2.176 exemplaren geregistreerd, waarvan slechts 54 stuks in de eerste vier maanden van dit jaar. Om de Ariya actueel te houden en weer onder de aandacht te brengen, is de SUV nu vernieuwd. 'Dat was hij toch al?', horen we je denken. Klopt. De vernieuwde Nissan Ariya werd in december vorig jaar al in Japan gepresenteerd en is nu, een half jaar later, klaar voor Europa.

De Nissan Ariya had oorspronkelijk veel meer zwarte aankleding in het front.

Je herkent de gefacelifte Nissan Ariya met name aan zijn vernieuwde voorzijde. Er is een groter deel van het front in carrosseriekleur uitgevoerd. Ook de verlichting is aangepakt. De koplampunits waarin dim- en grootlicht zitten, zitten net als eerder hoog in de neus. De lichtsignatuur is nieuw en de uitlopers die omlaag duiken, zijn anders van vorm en bestaan voortaan uit drie diagonale lijnen. De zwarte sierdelen aan de zijkanten van de voorbumper die het origineel had, zijn verdwenen.

De Nissan Ariya krijgt een vernieuwd infotainmentsysteem met software van Google, beschikt voortaan over V2L-technologie en is leverbaar met nieuwe kleurcombinaties voor zowel het interieur als exterieur. Daarnaast heeft Nissan naar eigen zeggen de onderstelafstelling aangepakt, waardoor de auto verfijnder moet rijden. De aandrijflijnen lijken ongewijzigd te blijven. Reken dus weer op voorwielaangedreven versies met 218 pk en 242 pk en op versies met vierwielaandrijving en 306 pk of 425 pk. Kortom: net als nu. Wanneer de vernieuwde Ariya precies in Nederland verschijnt, is nog niet bekend.

