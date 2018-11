Vernieuwde Mitsubishi L200 in beeld

Mitsubishi heeft de teasersmaak te pakken. Het merk heeft een gefacelifte L200 achter de coulissen staan, een auto die al driemaal in beeld is verschenen en nu wéér opduikt in een teaservideo. In de laatste publicatie van de Thaise afdeling van Mitsubishi is de nieuwe voorzijde van de auto bijzonder goed te zien.

De L200, of Triton zoals de auto in grote delen van de wereld heet, gaat behoorlijk ingrijpend onder het mes. Niet alleen de voorzijde wordt vernieuwd, ook de achterzijde wordt vrij ingrijpend aangepakt. Op een foto die eerder opdook, waren de nieuwe achterlichtunits al zichtbaar. De vernieuwde verlichting doet sterk denken aan de achterlichten die Mitsubishi in 2013 op de GR-HEV Concept plakte.

Mitsubishi laat de lancering van de vernieuwde L200, een auto die elders in de wereld Triton heet, samenvallen met de 40e verjaardag van het model. In 1978 presenteerde het merk zijn eerste werkpaard in de vorm van de Forte. Anno 2018 heeft Mitsubishi 4,7 miljoen pick-ups verkocht. Fiat verkoopt een eigen versie van de L200, een pick-up die het merk Fullback noemt. Die laatste zal ongetwijfeld kort na de onthulling van de vernieuwde L200 ook worden aangescherpt.