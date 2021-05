Vernieuwde Mercedes CLS heeft een prijs

De Mercedes-Benz CLS is subtiel vernieuwd en daar horen ook nieuwe prijskaartjes bij. Die vallen uiteraard hoger uit dan voorheen, al is dat deels ook wel te verklaren.

Mercedes besloot onlangs om de CLS eens subtiel tegen het licht te houden. De auto kreeg daarbij onder meer een nieuwe voorbumper en een nieuw stuurwiel.

Het leveringsgamma blijft grotendeels gelijk, al valt op dat de vernieuwde 300d nu een auto met 4Matic-vierwielaandrijving is. Ook krijgt deze versie er 20 pk bij. De krachtigste dieselversie, de 400d, levert juist 10 pk in, al zouden wij met de resterende 330 exemplaren goed kunnen leven.

AMG-line

Onderstaande prijstabel maakt mooi duidelijk dat de prijzen stevig zijn gestegen in vergelijking met de prijslijst van begin 2020. Wel moet daarbij worden vermeld dat de auto in veel gevallen in technisch opzicht is vernieuwd en er ook aan de uitrusting is gesleuteld. Zo beschikt de CLS in Nederland nu standaard over een AMG Line-pakket, een veelgekozen optie die voorheen een meerprijs van €2.710 met zich meebracht.

Oud Nieuw Verschil 220d € 76.781 € 83.289 € 6.508 300d (nu met 4Matic) € 83.346 € 98.229 € 14.883 400d 4Matic € 100.035 € 110.288 € 10.253 350 € 82.665 € 92.390 € 9.725 450 4matic € 96.858 € 101.532 € 4.674 AMG 53 4Matic+ € 122.013 € 134.303 € 12.290

Rank

De CLS was ooit de auto die het concept ‘vierdeurs coupé’ groot maakte, en niet tot ieders genoegen. Inmiddels is de ranke vierdeurs uitgegroeid tot een ware bijzonderheid in een gamma vol SUV’s en naast de wat ons betreft minder tijdloos gelijnde AMG GT 4-door.