De afgelopen maanden is Mercedes-Benz druk geweest met het opfrissen van al zijn compactere en in de basis voorwielaangedreven modellen. De A-klasse, B-klasse, CLA, GLA en GLB gingen in een relatief kort tijdsbestek allemaal subtiel onder het mes. Met name op technisch vlak ondergingen de modellen enkele aanpassingen. Zo zijn alle benzinemotoren voortaan mild-hybride machines. Voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan geeft kan AutoWeek je de prijzen van de vernieuwde GLA vertellen.

De Mercedes-Benz GLA heeft in Nederland een vanafprijs van €54.937. Voor dat bedrag drukt de dealer je de sleutels in handen van een als Business Line uitgevoerde GLA 180. Die heeft een 136 pk sterke benzinemotor die - net als alle andere benzinemotoren in de GLA - bijval krijgt van een 14 pk sterk mild-hybride deel. De GLA 180 is er tevens als Luxury Line en AMG Line.

Hoger op de lijst staat de 163 pk (+14 pk) krachtige GLA 200. Die is er vanaf uitvoering Luxury Line en kost in die vorm €58.323. Net als de GLA 180 is de GLA 200 er ook als sportiever uitgedoste AMG Line. Boven de GLA 200 staat de 190 pk (+14 pk) sterke GLA 220. Die is er alleen met 4Matic-vierwielaandrijving en is altijd als AMG Line uitgevoerd. Je tikt er €72.415 voor af. De laatste reguliere benzineversie heet GLA 250. Die is er eveneens alleen met 4Matic-aandrijving en is slechts te koop in AMG Line-trim. Hij kost €83.789.

AMG en plug-in

En GLA-koek is nog niet op. De cross-over is er wederom als plug-in hybride. Die nu sterkere GLA 250 e heeft een 163 pk sterke benzinemotor en een 109 pk krachtig elektrohart, samen goed voor een systeemvermogen van 218 pk en 450 Nm. De 11,5-kWh accu levert de plug-in hybride GLA een elektrisch bereik op van zo'n 70 kilometer. Als Business Line is de GLA 250 e er vanaf €57.147.

De krachtigste GLA is een AMG-versie die luistert naar de naam Mercedes-AMG GLA 35 4Matic. Deze vierwielaangedreven spierbundel heeft een 306 pk (+14 pk) sterke 2.0 en staat voor €100.603 op de Nederlandse prijslijst.

Prijzen Mercedes-Benz GLA