Menu

Vernieuwde Mercedes-Benz EQS: duizenden euro's minder duur ondanks veel betere prestaties

Veel meer voor minder

Lars Krijgsman
Voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan geeft kan AutoWeek je al alle prijzen van de gefacelifte Mercedes-Benz EQS vertellen. Wat blijkt: ondanks dat Mercedes' vernieuwde elektrische topmodel veel meer kan dan het origineel is hij minder duur dan voorheen.

Dat de vernieuwde Mercedes-Benz EQS over het algemeen goedkoper is dan de versie van voor de facelift, maakt het natuurlijk niet direct een koopje. Sterker nog: de vanafprijs ligt hoger dan voorheen. Voor de vernieuwde 5,33 meter lange aalgladde liftback betaal je nu minstens €101.307. Eerder lag de vanafprijs nog op €98.887. Er is winst als je kijkt naar wat je voor je centen krijgt. De instapper is voortaan de Mercedes-Benz EQS 400 met 112 kWh accu en 367 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 797 kilometer. Snelladen kan met 330 kW. De EQS 400 vervangt de EQS 350 met 292 pk, 96 kWh accu en 682 kilometer rijbereik.

Net als eerder is er een EQS 450+. Die is nu 408 pk sterk en perst een actieradius van tot wel 906 kilometer uit zijn 122 kWh accu. Deze variant kan met 350 kW DC-laden. Je betaalt er minimaal €108.567 voor. Voor de facelift telde voor de EQS 450+ €113.407 neer. Duizenden euro's meer dus, en daar kreeg je mindere prestaties voor. De oude EQS 450+ was 333 pk sterk en schopte het met zijn 118 kWh accu tot een actieradius van 802 kilometer. De EQS van voor de bijpuntsessie kon met maximaal 200 kW snelladen.

Mercedes-Benz EQS: dit 'Unilak Warmgrijs' is de enige gratis lakkleur.

De EQS 450 'zonder plus' en met 4Matic-vierwielaandrijving zien we in het nieuwe leveringsgamma niet meer terug. Wel is er weer een Mercedes-Benz EQS 500 4Matic. Die kost minimaal €117.642, is 476 pk sterk en perst tot 855 kilometer uit zijn 122 kWh batterij. Ter vergelijking: de vorige EQS 500 4Matic was 449 pk sterk en kwam met zijn 118 kWh accu tot 753 kilometer ver. Die was er zelfs alleen als AMG-Line en kostte minimaal €146.077. Ook de nieuwe en grondig verbeterde EQS 500 4Matic is er als AMG-Line en kost dan hetzelfde als de naamloze versie (voorheen: Luxury Line).

De Mercedes-Benz EQS is er ook weer als 580 4Matic. Je raadt het al: ook die kan meer dan de 580 4Matic van voor de facelift. Hij is 585 pk sterk, heeft dezelfde accu als de 450+ en 500 4Matic en haalt daar tot wel 855 kilometer uit. Hij kost minimaal €135.792. De vorige 580 4Matic had 544 pk, een rijbereik van maximaal 743 kilometer en was er enkel als Exclusive Line. Daar betaalde je maar liefst €172.092 voor. Een gigantisch verschil, al zijn de uitvoeringen niet één op één te vergelijken.

Prijzen Mercedes-Benz EQS - april 2026

VermogenAandrijvingAccuActieradiusUitvoeringVanafprijs
EQS 400367 pkAchter112 kWh797 kilometerEQS€101.307
EQS 400367 pkAchter112 kWh792 kilometerAMG Line€105.663
EQS 450+408 pkAchter122 kWh906 kilometerEQS€108.567
EQS 450+408 pkAchter122 kWh874 kilometerAMG Line€112.923
EQS 500 4Matic476 pkVoor en achter122 kWh855 kilometerEQS€117.642
EQS 500 4Matic476 pkVoor en achter122 kWh849 kilometerAMG Line€117.642
EQS 580 4Matic585 pkVoor en achter122 kWh855 kilometerEQS€135.792
EQS 580 4Matic585 pkVoor en achter122 kWh849 kilometerAMG Line€140.148

Hier lees je alles over de vernieuwde Mercedes-Benz EQS. Is een nieuwe EQS je veel te duur? Kijk dan eens naar de tweedehands exemplaren op AutoWeek.nl! Al voor €46.900 stap je in een EQS 450+ uit 2022 met nog geen 150.000 kilometer op de klok.

