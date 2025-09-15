Vernieuwde Kia Stonic nog dit jaar in Nederland

De zowel vanbinnen als vanbuiten grondig vernieuwde Kia Stonic komt nog dit jaar naar Nederland. Dat is goed nieuws voor wie geen elektrische Kia wil, maar die wel gecharmeerd is van het nieuwe Kia-design.

De Kia Stonic is inmiddels acht jaar oud, maar de Koreanen vinden het nog lang niet tijd voor een generatiewissel. Een volledig nieuwe Kia Stonic komt er voorlopig niet, een grondig vernieuwde versie wel. Eerder deze maand stelde Kia de vanbinnen en vanbuiten hardhandig opgefriste Stonic aan de wereld voor. Naar Nederland komt de vernieuwde versie ook, zo kunnen we je vandaag vertellen.

Prijzen voor de vernieuwde Kia Stonic zijn er nog niet, die volgen in aanloop naar de marktintroductie in december dit jaar. Net als de pre-faceliftversie komt ook de nieuwste variant alleen als mild-hybride onze kant op. De mild-hybride Kia's Stonic hebben een 116 pk sterke 1.0 T-GDI benzinemotor die aan een handgeschakelde zesbak of zeventraps automaat met dubbele koppeling is geknoopt.

Benieuwd naar hoe de vernieuwde Kia Stonic verschilt van de Stonic zoals je die tot op heden kende? Pak dan vooral nog even ons eerdere artikel erbij. In een notendop: de compacte cross-over heeft een totaal nieuwe voor- en achterzijde gekregen en is daarmee helemaal in lijn gebracht met de jongere écht nieuwe modellen van het merk. Ook het interieur van de Kia Stonic ging vrijwel volledig op de schop.

Sinds 2017 zijn er in Nederland ruim 19.000 exemplaren van de Stonic geleverd. Daarvan werden er vorig jaar nog 2.641 stuks op kenteken gezet. 2024 was daarmee na 2019 (3.115 stuks) het beste Nederlandse jaar voor de Stonic. Niet gek, voor een acht jaar oud model.