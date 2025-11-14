De Kia Stonic werd onlangs zo grondig vernieuwd dat je bijna kunt spreken van een generatiewissel. Al die vergaande vernieuwingen hebben hun prijs. De vanafprijs ligt €2.000 hoger dan voorheen, maar dat vertekend toch enigszins.

De Kia Stonic is inmiddels ruim acht jaar oud. Het is eerder regel dan uitzondering dat een model met een dergelijke leeftijd opvolging vindt in een compleet nieuwe. Kia denkt daar anders over. De Picanto bewijst een groot uithoudingsvermogen te hebben en ook de Stonic mag er nog jaren tegenaan. In september maakten we dan ook digitaal kennis met de grondig vernieuwde Kia Stonic. Die kreeg een compleet nieuwe voor- en achterkant en kreeg zelfs een tot op het kleinste stripje nieuw interieur aangemeten. We kunnen ons levendig voorstellen dat de leek het nieuwe model visueel niet aan het origineel weet te koppelen. Voor die grondige modernisering vraagt Kia uiteraard een prijs; de nieuwe Stonic is over de gehele linie duurder geworden.

De vanafprijs van de Kia Stonic is vastgesteld op €28.995 en dat is €2.000 hoger dan voorheen. Let wel: voor die kleine 29 mille krijg je de Stonic ditmaal direct als DynamicLine, terwijl de vorige instapper de lager gepositioneerde ComfortLine was. Bij gelijke uitvoering is het prijsverschil zo'n €600. De Kia Stonic is er, behalve als DynamicLine, ook als DynamicPlusLine, ExecutiveLine en GT-Line. In die uitvoeringen is de vernieuwde Stonic wél al snel een paar duizend euro duurder dan het model van voor de facelift. De GT-PlusLine uitvoering is verdwenen, nieuw is de ExecutiveLine-uitvoering.

Bovenstaande prijzen zijn van de Kia Stonic met de 115 pk sterke mild-hybride 1.0 T-GDI met handbak. De Stonic met deze benzinemotor is er ook met zeventraps automat met dubbele koppeling. In beide gevallen is hij 15 pk sterker dan voorheen, wat de cross-over onder meer kortere acceleratietijden oplevert. De versie met handgeschakelde zesbak snelt vanuit stilstand in 10,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h (was: 11,3 s). Een Stonic met automaat is met een 0-100-tijd van 10,8 tellen verwaarloosbaar minder kwiek.

Prijzen Kia Stonic - november 2025