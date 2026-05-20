De bijna volledig nieuwe Kia Niro is klaar voor Europa. Er verandert vanbuiten én vanbinnen veel. Ook op technisch vlak zorgt de vernieuwde Niro voor een grote verandering. Hij komt namelijk alleen nog als Hybrid naar Nederland.

De Kia Niro werd in januari in grondig vernieuwde vorm in Korea voorgesteld en is nu eindelijk klaar voor de Europese markt. Zoals AutoWeek in april al exclusief kon melden komt de nieuwe Kia Niro alleen nog als hybride naar Nederland. De plug-in hybride Kia Niro en de volledig elektrische Niro EV komen dus niet meer terug. Dat komt onder meer door de Kia EV3. Die heeft het kaas van het brood van de Niro EV gegeten.

De Kia Niro heeft een grondig vernieuwd front en een vernieuwde achterzijde. Zelfs de kunststof 'kappen' over de C-stijlen verdwijnen en in de auto treffen we een zelfs een volledig nieuw dashboard aan. Met zijn vernieuwde design aan zowel binnen- als buitenkant sluit de vernieuwde Niro netjes aan bij jongere modellen van Kia zoals de Seltos. Eerder kregen zowel de XCeed als Stonic een heftige facelift. De vernieuwde XCeed komt echter niet naar Nederland.

De vernieuwde Kia Niro Hybrid is net als voorheen weer 138 pk sterk. Die pk's zijn afkomstig uit een 102 pk sterke benzinemotor en een 44 pk sterke elektromotor. De eerste exemplaren van de vernieuwde Niro worden al eind juni in Nederland verwacht. De prijzen van de opgefriste Kia Niro hopen we je spoedig te kunnen vertellen.