Vernieuwde Honda Jazz vanaf bijna €32.000

De Honda Jazz is gefacelift. Voordat Honda er zelf ruchtbaarheid aan geeft kan AutoWeek je al vertellen wat de vernieuwde Honda Jazz moet kosten. Hij is er vanaf bijna €32.000 en daarmee ligt de vanafprijs ruim €4.500 hoger dan voorheen. Het prijsverschil is echter relatief eenvoudig te verklaren.

Begin dit jaar stelde Honda de voor de Europese en dus ook Nederlandse markt bestemde versie van de vernieuwde Jazz voor. De gefacelifte Honda Jazz herken je onder meer aan z'n nieuwe neus, maar ook op technisch vlak is de Jazz net even anders dan het in 2020 gepresenteerde origineel. Zo had de in Nederland altijd hybride Jazz e:HEV een systeemvermogen van 109 pk. Na de facelift bedraagt het systeemvermogen echter 122 pk. De vanafprijs van de vernieuwde Honda Jazz e:HEV bedraagt in Nederland €31.660. Dat is ruim €4.500 meer dan voorheen. Dat zit zo.

Honda past de uitvoeringen waarin het de Jazz in Nederland levert aan. Het leveringsgamma van de Honda Jazz startte in Nederland voorheen met de €27.065 kostende Comfort-uitvoering, maar die smaak komt te vervallen. Voortaan is de Elegance-uitvoering de instapversie. Die kostte voorheen €28.880 en wisselt na de facelift vanaf €31.660 van eigenaar. Ja, de Jazz is dus wel duurder geworden, maar het prijsverschil valt met €2.780 relatief gezien mee als je weet dat je er onder andere meer vermogen en op andere vlakken fijngeslepen techniek voor terugkrijgt.

De Executive-uitvoering verdwijnt en maakt plaats voor een variant die Advance heet. Daarboven staat de bekende Crosstar versie, een uitvoering die nu Advance Crosstar heet en die de Jazz opnieuw een meer cross-overachtig voorkomen geeft. Een stap daarboven zet Honda een nieuwe uitvoering die Advance Sport heet.

Prijslijst Honda Jazz e:HEV

Uitvoering Vermogen Vanafprijs Elegance 122 pk € 31.660 Advance 122 pk € 32.950 Advance Crosstar 122 pk € 35.195 Advance Sport 122 pk € 34.015

Hier lees je alles over de gefacelifte Honda Jazz e:HEV.